Altea Green Power continua a crescere: portafoglio ordini in aumento del 20%

Altea Green Power, azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell’ambiente e come “integratore di servizi” per un’assistenza completa durante tutte le fasi della realizzazione e gestione di impianti green, comunica che, al 31 maggio 2023, il portafoglio ordini ha superato il valore di € 80 milioni, in aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2022. Si tratta di progetti in fase di esecuzione negli ambiti fotovoltaico, eolico e storage e include, altresì, due progetti EPC relativi a impianti fotovoltaici. Giovanni Di Pascale, nella foto, Amministratore Delegato di Altea Green Power, ha così commentato: “Siamo decisamente soddisfatti per questo traguardo di metà anno. Il backlog di ordini sottolinea la bontà del nostro modello di business sul quale abbiamo scommesso e investito. Continueremo a consolidare il nostro posizionamento sulle BU Co-Development ed EPC, mentre cercheremo di dare una forte spinta allo Storage, per cogliere tutte le opportunità di sviluppo che deriveranno da questo potenziale e promettente mercato”.