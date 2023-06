HEINZ rivela la prima piattaforma creativa globale del brand in oltre 150 anni

Oggi, HEINZ annuncia “It Has to be HEINZ”, una nuova piattaforma globale che segna la prima volta nei 150 anni di storia del marchio in cui questo viene unificato sotto un’unica strategia creativa. La campagna rende omaggio al marchio celebrando l’amore irrazionale delle persone per HEINZ – dalla passione personale per il marchio dei veri fan, all’amore e alla cura con cui vengono realizzati i suoi prodotti.

Forte del più importante investimento mediatico di Kraft HEINZ ad oggi, la piattaforma creativa globale dimostra l’amore insuperato delle persone in tutto il mondo per HEINZ – dal Ketchup a Beanz e tutti gli altri prodotti del marchio. Le storie dei fan di tipo creativo – come i tatuaggi HEINZ, il trasporto di bustine di condimenti in borsa e il contrabbando di lattine di fagioli Beanz attraverso la sicurezza aeroportuale – vengono forniti dai social media, da articoli di notiziari e da passaparola.

“Cercando di unificare il marchio sotto un’unica piattaforma globale del brand, ci siamo tuffati nel mondo dei nostri consumatori e trovato che c’era una cosa che tutti condividevano: le cose bizzarre che facevano per i prodotti HEINZ”, ha dichiarato Diana Frost, Chief Growth Officer, Area del Nord America presso The Kraft HEINZ Company. “Come marchio con l’ossessione per i nostri consumatori, abbiamo creato ‘It Has to be HEINZ’ come nostra canzone d’amore per loro, i nostri fan sono la nostra musa ispiratrice”.

Da più di 150 anni, HEINZ sta cercando di fare cose normali incredibilmente bene. Oggi, la qualità impareggiabile rimane al centro della filosofia e delle pratiche del marchio, dall’attenta selezione di ingredienti solo della massima qualità da parte dei suoi sette “Tomato Masters”, al suo obiettivo di produrre ketchup al 100% sostenibile entro il 2025. Ogni fase riceve la stessa meticolosa attenzione per garantire ogni volta la fornitura del gusto inconfondibile di HEINZ.

“I nostri fan possono anche fare cose bizzarre per i prodotti HEINZ, ma il sentimento è reciproco – anche noi abbiamo la stessa passione per i nostri prodotti così come sono e siamo impazienti di condividerli con il mondo”, said Cristina Kenz, Chief Growth Officer, Area internazionale presso The Kraft HEINZ Company. “Questo amore irrazionale sta anche guidando una trasformazione più ampia presso Kraft HEINZ, dove ci stiamo muovendo alla velocità della cultura per sorprendere e deliziare i nostri consumatori con novità che derivano dalle conoscenze e da esperienze autentiche del brand”.

La campagna, sviluppata in collaborazione con Wieden+Kennedy, presenta cinque spot in stile vignetta di storie vere e verosimili, che celebrano l’amore incondizionato che le persone nutrono per il Ketchup e Beanz di HEINZ. La nuova piattaforma verrà presentata in diversi canali, rivolgendosi a un pubblico di massa e sistemazioni ad alto impatto attraverso la TV, video online, il cinema, i social e fuori casa. “It Has to be HEINZ” debutterà negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Germania, con altri mercati che si aggiungeranno nei prossimi sei mesi.