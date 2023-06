Renantis firma un accordo con Amazon per la fornitura di energia rinnovabile da parchi eolici in Finlandia

Renantis, la ex Falck Renewables, ha firmato un Power Purchase Agreement con Amazon, che prevede, da parte di Amazon, l’acquisto dell’energia prodotta da due parchi eolici onshore di Renantis ora in costruzione in Finlandia. Si stima che una volta operativi i parchi eolici, situati a Karstula, nella Finlandia centrale, produrranno complessivamente 174 GWh di elettricità all’anno, pari al fabbisogno energetico di circa 20mila famiglie. Il contratto, informa una nota, prevede l’acquisto dell’elettricità prodotta dai parchi eolici per la fornitura di energia agli uffici di Amazon, ai centri di evasione ordini e ai data center di Amazon Web Services. “Siamo soddisfatti del contributo che Renantis darà agli obiettivi di sostenibilità di Amazon, con la fornitura di energia rinnovabile destinata alle attività dell’azienda. Si tratta di un ottimo esempio di collaborazione tra aziende e produttori di energia per il raggiungimento dei target di business e di sostenibilità. Crediamo fermamente nell’importanza di contratti a lungo termine, sia per il produttore che per l’acquirente di energia, nel nostro cammino verso un pianeta più pulito”, ha commentato Toni Volpe, nella foto, Amministratore Delegato di Renantis. I parchi eolici di Mustalamminmäki e Koiramäki, con una capacità complessiva prevista di 59 MW, sono in fase di costruzione. Si prevede il raggiungimento dell’operatività commerciale alla fine del 2023.