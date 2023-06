Emilia-Romagna colpita duramente dall’alluvione, produzione di grano ridotta del 15%

Il maltempo in Emilia-Romagna ha distrutto un raccolto di grano tenero equivalente alla produzione di 200 milioni di chili di pane.

È la stima dei danni per l’alluvione in Emilia-Romagna per il settore cerealicolo di Coldiretti e CAI – Consorzi Agrari d’Italia.

Una perdita che ridimensiona le stime sulla produzione nazionale di grano visto che l’Emilia-Romagna che, con una superficie agricola di oltre un milione di ettari coltivati, oltre a rappresentare l’8% della superficie agricola italiana, è a tutti gli effetti un distretto cerealicolo di assoluta importanza: su circa 570 mila ettari di grano tenero a livello nazionale in Emilia-Romagna si stimano quest’anno 160 mila ettari seminati, poco meno del 30% dell’intera superficie nazionale.

L’alluvione è costata all’Emilia Romagna un taglio della produzione tra il 12 e il 15% di grano con i danni concentrati tra Forlì, Cesena, Ravenna e Faenza e in parte nel Bolognese e Riminese, secondo il monitoraggio di Coldiretti e Cai – Consorzi Agrari d’Italia.