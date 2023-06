Roma, arte, musica e magia: la Notte Bianca illuminerà le strade del IX Municipio

Siamo lieti di annunciare la tanto attesa Notte bianca 2023 dopo il grande successo dello scorso anno. L’evento si svolgerà il 17 giugno con molte iniziative culturali, sportive e artistiche, che avranno come palcoscenico la scalinata della Basilica dei Santi Pietro e Paolo; viale Europa e viale America si trasformeranno in un meraviglioso cammino tra luci, colori ed emozioni”. A dirlo sono la presidente del IX Municipio Titti Di Salvo e il vicepresidente Augusto Gregori. “La Notte bianca – ricordano – è più di un semplice evento. È un’esperienza unica, un viaggio che abbraccia l’arte, la musica, la moda e la magia che le strade ed i luoghi del nostro Municipio sanno offrire. Quest’anno, l’evento promette di andare oltre ogni aspettativa, con una serie di incredibili sorprese e attrazioni che accontenteranno tutti i presenti”.”Artisti di strada di talento offriranno le loro esibizioni tra le vie, trasformandole in un palcoscenico vivente, sotto un cielo di stelle. I più giovani potranno godere di trucchi di magia e giochi divertenti; mentre i cuori di tutti saranno catturati dalla bellezza delle performance artistiche. E non finisce qui. Gonfiabili di ogni forma e dimensione popoleranno viale America creando un’atmosfera giocosa e spensierata che ci farà sentire di nuovo bambini. Gli appassionati di moda avranno l’opportunità di ammirare le creazioni uniche dei talentuosi designer locali durante le sfilate che illumineranno la passerella con uno stile sorprendente. Inoltre, dal 16 al 18 giugno si svolgerà l’Expo-2023, una manifestazione di portata internazionale che avrà luogo intorno al suggestivo laghetto dell’Eur – proseguono – Questa straordinaria esposizione vedrà la partecipazione di numerosi Paesi provenienti da tutto il mondo, creando un incontro di culture, lo strumento più potente che promuove la pace tra i popoli e la cooperazione tra Paesi. Attraverso la preziosa collaborazione con l’associazione World Intercultural Organization, le aree circostanti il laghetto dell’Eur si trasformeranno in un luogo dove i visitatori potranno immergersi nelle tradizioni millenarie di numerosi Paesi. Dall’Africa, all’Asia, dall’America del Sud all’Oriente. La più bella rappresentazione delle culture, creerà una sinfonia di colori, suoni e sapori che lascerà un’impronta indelebile nei cuori di tutti i partecipanti”. Infine, concludono, “ringraziamo per il prezioso contributo, gli uffici, la Polizia locale, Ama, Acea, il Servizio Giardini, tutte le aziende e le persone che stanno rendendo realtà tutto ciò. Senza il loro immenso lavoro, tutto questo non sarebbe stato possibile. Saranno giorni magici, che regaleranno un’esperienza da poter vivere nel nostro territorio”.