Magis S.p.A., il Cda conferma la prima tranche delle Price Adjustment Shares

Magis S.p.A., Società leader nella produzione di nastri adesivi personalizzati e sistemi di chiusura per pannolini monouso e prodotti per l’incontinenza adulta, quotata sul mercato EGM di Borsa Italiana (ticker: MGS), comunica che il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna ha formalmente approvato la conversione delle Price Adjustement Shares “Prima Tranche” in altrettante azioni ordinarie Magis, essendosi verificate le condizioni previste dall’art. 6.7, (I), 3 (ii) dello Statuto della Società, relative al raggiungimento e superamento dei target di risultato (EBITDA e Indebitamento Finanziario Netto Oggetto di Verifica) per l’esercizio 2022. Ai sensi delle sopra richiamate disposizioni statutarie, n. 400.000 Price Adjustment Shares Prima Tranche saranno confermate in n. 400.000 azioni ordinarie Magis (ISIN IT0005525347), senza modifica dell’ammontare complessivo del capitale sociale. A valle di tale conversione qualitativa, il capitale sociale di Magis risulta composto da 5.332.382 azioni, di cui 4.520.382 Azioni Ordinarie, 800.000 Price Adjustment Shares e 12.000 Azioni Speciali. Marco Marzi, nella foto, Presidente di Magis S.p.A., dichiara: “Esprimo grande soddisfazione per la conversione delle Price Adjustment Shares perché testimoniano l’assoluta bontà dei risultati economici in termini di margini e indebitamento netto raggiunti, in linea con le nostre aspettative e di grande conforto per il mercato. Sono dati che valorizzano il percorso industriale intrapreso e ci consentono di essere fiduciosi e di confermare i buoni propositi per l’anno in corso”. Lo Statuto aggiornato della Società è in corso di deposito presso il competente Registro delle Imprese.