Piemonte, via libera al servizio di psicologia scolastica: un supporto per contrastare l’abbandono e il bullismo

Il Piemonte va verso l’istituzione del servizio di psicologia scolastica. Arriva il via libera della Commissione Sanità del Consiglio regionale del Piemonte. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, supportando le istituzioni scolastiche e le famiglie, nonché contrastare e prevenire i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile. Il servizio è previsto all’interno delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il testo prevede anche l’istituzione, presso la Giunta regionale, di un Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale per la programmazione e attuazione dei vari interventi e per favorire le sinergie tra gli assessorati. Prima della votazione sono stati approvati numerosi emendamenti concordati tra maggioranza e opposizione, che hanno reso più esplicito il rapporto tra il servizio di psicologia scolastica e i territori, oltre a definire meglio la collaborazione tra i diversi assessorati competenti per via dell’approccio multidisciplinare promosso dalla proposta di legge.