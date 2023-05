Junior TIM Cup: la “decima” si assegna allo Stadio Olimpico

È la decima edizione della Junior TIM Cup – Keep Racism Out quella che si appresta a decretare, nella suggestiva e prestigiosa cornice dello Stadio Olimpico di Roma, la squadra vincitrice del torneo oratoriale di calcio a 7, promosso in tutta Italia da ormai dieci anni da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano. Circa seimila ragazzi under 14 negli scorsi mesi si sono incontrati in oltre tremila gare fino a conquistare un pass per la Final Eight, vivendo al contempo le emozioni degli stadi della Serie A TIM e degli incontri di sensibilizzazione, svolti nei Centri Sportivi dei Club di A o negli Oratori, assieme ai grandi protagonisti del mondo del calcio di vertice.

La Junior TIM Cup è infatti un torneo che si gioca dentro e fuori dal campo. Come già lo scorso anno, questo progetto educativo-sportivo ha sposato la campagna ‘Keep Racism Out’, promuovendo numerosi incontri e momenti di approfondimento sulle tematiche del razzismo e della discriminazione di ogni tipo. In queste occasioni, i ragazzi si sono confrontati con educatori ed esperti, per un allenamento all’inclusione e alla collaborazione, finalizzato anche a diffondere i sani valori dello sport. All’azione corale per dire no al razzismo si sono uniti di volta in volta i calciatori dei Club della Serie A TIM, che hanno raccontato la propria esperienza, a stretto dialogo con il calcio dello sport di base del CSI.

Dopo mesi ricchi di appuntamenti tra gol, parate ed abbracci anche fuori dai rettangoli di gioco, nel pomeriggio di martedì 23 maggio si è tenuta la presentazione ufficiale della fase finale della Junior TIM Cup – Keep Racism Out 2022/2023. Sono intervenuti tanti campioni del mondo dello sport: Danielle Madam, campionessa italiana di getto del peso, gli Ambassador della Lega Serie A Luca Antonini e Cristian Zaccardo, che hanno accompagnato i ragazzi al traguardo ‘Keep Racism Out’, provando con la loro testimonianza diretta a diffondere nelle nuove generazioni l’importanza dello sport come antidoto all’intolleranza. Sul tema educativo è intervenuto don Alessio Albertini, assistente ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano, a sottolineare il valore del fare squadra.

La Final Eight e il match allo Stadio Olimpico

I sorteggi tra le otto formazioni finaliste hanno concluso la giornata di oggi. La mattina di mercoledì 24 maggio per tutte l’appuntamento è al Salaria Sport Village, dove partirà la Final Eight, con le squadre divise in due gironi, pronte a sfidarsi con incontri di sola andata e in un tempo unico di 20 minuti. La prima classificata di ogni girone calcherà il campo dello Stadio Olimpico per contendersi il titolo di campioni della decima edizione della Junior TIM Cup – Keep Racism Out. Il fischio d’inizio del match finale sarà alle ore 18:30, sullo stesso terreno di gioco che ospiterà poco dopo la Finale di Coppa Italia Frecciarossa Fiorentina–Inter, a cui assisteranno tutti i ragazzi delle otto squadre presenti a Roma per la fase finale del torneo.

Questi gli oratori finalisti in campo al Salaria Sport Village e gli accoppiamenti post sorteggio:

GIRONE A

Oratorio Sant’Andrea Corsini Montevarchi (AR) – Parrocchia San Giorgio di Perlena (VI)

Oratorio San Martino Rivoli (TO) – Parrocchia Sant’Eustachio (SA)

GIRONE B

Parrocchia San Giuseppe Lavoratore (BO) – Oratorio Boltiere (BG)

Oratorio Angelo Leone Surbo (LE) – Parrocchia Sant’Eusebio (GE)