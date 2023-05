Università Federico II di Napoli, il ministro Sangiuliano sarà “Laureato illustre”

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nella foto, sarà insignito del titolo onorifico di “Laureato illustre” dall’Università Federico II di Napoli. L’annuncio è stato fatto dal rettore, Matteo Lorito, durante l’introduzione della lectio magistralis del ministro sulla tematica della “Cultura di massa e politica culturale” presso la facoltà di Giurisprudenza.

Sangiuliano riceverà questo riconoscimento prestigioso per le sue attività giornalistiche. Il suo nome era già ben noto prima che assumesse l’incarico di ministro e la sua nomina non ha alcuna relazione con la sua carica attuale. Ha ricoperto per molti anni il ruolo di direttore del Tg2 e ha realizzato numerose realizzazioni di rilievo. La sua qualità ed eccellenza professionale erano evidenti a tutti, come sottolinea Lorito. La cerimonia di conferimento del titolo si terrà il prossimo 9 giugno.

Gennaro Sangiuliano, nato a Napoli nel 1962, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università Federico II. Successivamente ha ottenuto un dottorato di ricerca in Diritto ed Economia presso la stessa università, con lode e pubblicazione della tesi. Ha anche conseguito un Master in Diritto Privato Europeo, sotto la direzione del professor Guido Alpa, ottenendo il massimo dei voti con lode. Inoltre, ha completato il Diploma IASD (Istituto Alti Studi per la Difesa), il più prestigioso istituto di formazione della Difesa italiana. La carriera giornalistica di Sangiuliano è iniziata nel 1995 quando ha diretto i servizi giornalistici dell’emittente televisiva campana “Italia Sette-Canale Otto”. Successivamente è diventato direttore del quotidiano “Roma” di Napoli e vice direttore del quotidiano “Libero”. Ha collaborato con importanti testate come “Il Foglio”, “l’Espresso” e “Il Sole 24 Ore”. Sangiuliano ha ricoperto il ruolo di direttore della Scuola di Giornalismo dell’Università di Salerno e ha insegnato Storia dell’Economia alla LUISS Guido Carli. Nel 2003 è entrato a far parte della Rai, lavorando come inviato e capo servizio per la TGR di Napoli. Nel 2004 è stato trasferito a Roma presso l’Agenzia Nazionale della TGR, dove è stato promosso prima a vice capo redattore nel 2005 e successivamente a capo redattore nel 2007. Nel 2009 è passato al Tg1, dove ha ricoperto il ruolo di vice direttore. Nel novembre 2018, Sangiuliano è stato nominato direttore del Tg2. Nel 2022 diventa ministro.