TIM porta la “Coppa Campioni d’Italia” a Napoli, dal 24 maggio nel negozio di Piazza dei Martiri

La ‘Coppa Campioni d’Italia’, il trofeo assegnato annualmente alla squadra vincitrice del campionato di ‘Serie A TIM’, torna a Napoli dopo 33 anni e da mercoledì 24 maggio sarà esposta per oltre una settimana al Negozio TIM di Piazza dei Martiri.

Il trofeo sarà per la prima volta a disposizione di tifosi, cittadini e turisti che, oltre a poterlo vedere in anteprima, avranno la possibilità di scattare selfie insieme al prestigioso trofeo. Una speciale camera 360° trasmetterà in live streaming per 4 ore al giorno sul canale Facebook di TIM tutto quello che succede intorno alla Coppa.

La tradizionale consegna sul campo della coppa al club campione d’Italia avverrà in occasione di Napoli-Sampdoria, ultima partita di campionato alla presenza di Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM e Lorenzo Casini Presidente della Lega Serie A.

Il viaggio della Coppa da Milano a Napoli sarà raccontato con un contenuto speciale da Dazn.

La Coppa resterà nel negozio da mercoledì 24 maggio fino a quando verrà portata allo Stadio Diego Armando Maradona per la premiazione. I tifosi potranno seguire questo viaggio anche attraverso i canali social del Gruppo TIM.

La ‘Coppa Campioni d’Italia’ fu disegnata nel 1960 dallo scultore e medaglista Ettore Calvelli, sulla base dorata sono incisi i nomi di tutte le squadre che hanno vinto il massimo campionato a partire dalla stagione 1960-61.