S&P Global Ratings incrementa l’outlook di Volksbank da stabile a positivo e conferma la solidità della Banca

S&P Global Ratings (Standard & Poor’s) ha innalzato il rating di Volksbank da stabile a positivo e confermato la stabilità del business, la migliorata redditività e la qualità dell’attivo della Banca. Secondo l’agenzia di rating, la Banca può contare su un costo di rischio di credito più basso della media del sistema. L’incremento del rating è giustificato dal fatto che secondo l’agenzia di rating nei prossimi 12-24 mesi l’affidabilità creditizia della Banca è prevista in ulteriore miglioramento. Inoltre, S&P Global Ratings evidenzia una visione più positiva dei rischi economici a cui sono esposte le banche in Italia, con benefici sulla solvibilità degli istituti finanziari. La prudente gestione dei rischi ha consentito a Volksbank di ridurre del 58% il costo del rischio, che si attesta a 30 punti base, e di ridurre del 15% la quota netta del portafoglio dei crediti deteriorati sul portafoglio complessivo (NPL Ratio netto) al 2,26%. Da ultimo, dal report si evince che “le banche nazionali in Italia hanno ridotto drasticamente l’elevato stock di attività problematiche” e che “hanno compiuto progressi strutturali nella gestione dell’elevato rischio di credito a cui sono esposte”. “Siamo contenti del riconoscimento di un’agenzia di rating leader nel settore, che conferma la solidità e la stabilità della Banca. L’incremento del rating premia le misure strategiche adottate in termini di qualità del credito, di migliorata redditività, di gestione prudente del rischio e di eccellente capitalizzazione, intraprese in particolare nell’ambito del Piano Industriale “Sustainable 2023”. Volksbank ha livelli di solidità e redditività di eccellenza nel contesto bancario europeo e questo ci permette di continuare a supportare efficacemente le famiglie e le imprese del nostro territorio del Nord Est”, commenta Georg Mair am Tinkhof, Chief Financial Officer e Vicedirettore Generale di Volksbank.