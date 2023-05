Moody’s confirms the ratings of Mediocredito Centrale

Mediocredito Centrale (nella foto, l’a. d. Ferruccio Minotti) comunica che l’agenzia di rating Moody’s ha chiuso la fase di osservazione per downgrade avviata lo scorso 2 dicembre e ha confermato il rating long-term senior unsecured debt e il rating emittente (Ba3), il rating sui depositi a lungo termine (Baa3) e il Baseline Credit Assessment (b1) della Banca. L’outlook passa da “sotto osservazione” a “negativo”. La chiusura della review per downgrade è successiva al consolidamento patrimoniale, avvenuto a fine dicembre 2022 con l’emissione di un prestito subordinato Tier 2 per 70 milioni, in piena coerenza con quanto definito nel Capital Plan sviluppato a seguito del primo processo di revisione prudenziale (“Supervisory Review and Evaluation Process – SREP”) ricevuto dall’Autorità di Vigilanza il 22 giugno 2022, ed al risultato del bilancio 2022, con un utile di Gruppo pari a 38 milioni a fronte di una perdita consolidata di 31,6 milioni nell’esercizio 2021.