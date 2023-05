La MG Project prosegue il percorso di sviluppo e investe sul welfare aziendale con Intesa Sanpaolo

Protagonista in Italia nella progettazione di impianti e servizi di telecomunicazioni, la MG Project si conferma una realtà molto legata ai propri collaboratori per i quali ha stipulato una polizza collettiva per il rimborso di spese mediche con Intesa Sanpaolo RBM Salute, Compagnia di assicurazioni della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina).

I vertici dell’azienda hanno infatti deciso di fornire un concreto supporto alle 101 risorse garantendo loro la copertura delle spese sanitarie in molteplici ambiti (dalle prestazioni ospedaliere alle prestazioni extraospedaliere, dalla prevenzione alle prestazioni odontoiatriche fino alla protezione pandemie) avvalendosi delle soluzioni welfare offerte da Intesa Sanpaolo, in grado di garantire il giusto sostegno nell’affrontare questo genere di situazioni e che condivide i valori etici e sociali del fare impresa nel territorio

MG Project è una società di ingegneria che nasce nel 2016. Si occupa di fornire servizi di progettazione in ambito telefonia fissa e mobile e in quello civile e industriale.

I continui investimenti sulle competenze e sulla formazione hanno consentito un rapido e crescente sviluppo dell’azienda. MG Project riveste un ruolo centrale nel campo delle TLC e non solo, collocandola tra le prime società di ingegneria di Italia. Il know-how, gli standard qualitativi adottati, le certificazioni nazionali e internazionali sono asset MG-P imprescindibili dalle sfidanti opportunità offerte dal mercato e dalla sfida digitale che sicuramente la vedranno protagonista.

Raimondo Marotta, CEO e Founder della MG Project: “La crescita sana di una azienda è legata anche e soprattutto al benessere dei propri dipendenti e collaboratori. Per questo motivo crediamo che il Welfare aziendale sia uno strumento prezioso per migliorare il clima lavorativo e di benessere dei dipendenti. È in grado di trattenere talenti e di attrarne di nuovi, facendo leva su benefici significativi, non solo dal punto di vista economico, in grado di conciliare il lavoro con la vita privata. Garantire servizi di Welfare in linea con le nuove esigenze dei lavoratori è oggi una delle nostre sfide principali. Per questo motivo siamo lieti di intraprendere questo importante percorso con il prezioso supporto di Intesa Sanpaolo”.

Roberto Gabrielli, Direttore Regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo: “Riteniamo che il welfare aziendale possa e debba diventare sempre più un elemento di stimolo al sistema produttivo, contribuire al miglioramento del clima aziendale e accrescere il ruolo sociale, nonché la competitività, delle nostre imprese. La collaborazione con la MG Project testimonia una volta di più il nostro impegno per una crescita ispirata a criteri di sensibilità sociale con la volontà, nello specifico, di supportare le aziende nella tutela del loro patrimonio più prezioso: le persone”.