Fincantieri, Pigozzi: “Future on board” sarà la nostra nuova firma

“La nostra nave sta procedendo sulla nuova rotta delineata dal piano industriale 2023-2027.

“The sea ahead” è la firma che ci ha accompagnati lungo il viaggio: oggi siamo i più grandi, gli unici capaci di costruire tutti i tipi di nave ad alta complessità e i soli al mondo a guardare al mare da 18 stabilimenti in 4 continenti”. A dirlo Lorenza Pigozzi, nella foto, Direttore Comunicazione di Gruppo di Fincantieri.

E ancora: “È arrivato il momento di dare un nuovo titolo alla nostra storia e segnare un momento di svolta nella comunicazione del Gruppo. Per far emergere il valore della nostra leadership comunicandola in modo chiaro e distintivo.

Da oggi “Future on board” sarà la nuova firma di Fincantieri. La sintesi del suo scopo, della sua missione e visione.

Parleremo in tutto il mondo con una sola voce e forti di un’unica equity story: portare a bordo dell’industria navalmeccanica mondiale un futuro verde e digitale.

Portare a bordo il futuro per noi significa:



• Portare a bordo l’integrazione delle nostre vere competenze.

• Portare a bordo automazione, data management e intelligenza artificiale.

• Portare a bordo le nostre capacità e di digital design authority e system integrator



Oggi comunichiamo un futuro che non rinnega ma custodisce l’eredità della nostra storia e segna l’ingresso in un nuovo ciclo industriale.

Benvenuti a bordo”.