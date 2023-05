Mediobanca si rafforza nell’attività di advisory attraverso l’investimento strategico in Arma Partners

Mediobanca ha siglato un accordo strategico con i soci di Arma Partners LLP e US Arma Partners LP rafforzandosi nell’ambito della Digital Economy. Secondo i termini dell’operazione, Mediobanca acquisirà Arma per creare un franchise leader nella Digital Economy all’interno della propria divisione Corporate & Investment Banking.

Arma Partners, importante società di consulenza finanziaria indipendente in Europa che si occupa di aziende, investitori e imprenditori attivi nell’Economia Digitale globale, offre consulenza indipendente in materia di Corporate Finance a società leader e a fondi di Private Equity affiancandoli in tutte le fasi aziendali, dalla raccolta di capitali privati a supporto di realtà imprenditoriali in rapida crescita fino a complesse operazioni di cross-border M&A per investitori di Private Equity e società globali quotate.

Fondata nel 2003, Arma Partners ha sede a Londra con uffici anche a Monaco oltre a un presidio negli Stati Uniti, a cui si aggiungono collaborazioni con società di consulenza affiliate che operano in Giappone, Australia, Israele, Turchia e Brasile.

Arma Partners, guidata dal suo fondatore e Managing Partner Paul-Noël Guély, conta oggi 12 partner e 86 dipendenti di cui 69 banker provenienti da oltre 26 Paesi e annovera un’esperienza senza eguali in ciascuno dei diversi segmenti che compongono la Digital Economy a livello globale, industry che negli ultimi anni ha conosciuto una costante espansione. La società è particolarmente attiva nel settore dei Software, dei servizi Cloud, e nei segmenti Data, Internet e Fintech. Negli anni Arma Partners ha ricevuto numerosi riconoscimenti e recentemente è stata nominata, per la terza volta negli ultimi quattro anni, “European Corporate Finance House of the Year” nell’ambito dei Private Equity Awards.

Negli ultimi cinque anni, il team di Arma Partners ha seguito come advisor oltre 100 operazioni, il 75% delle quali cross-border, per un valore di mercato complessivo di oltre 85 miliardi di dollari. Risultati che hanno permesso alla società di affermarsi tra i leader specializzati nell’advisory nel comparto della Digital Economy europea e di posizionarsi come primo advisor nelle grandi acquisizioni di software in Europa. Nonostante lo scenario macro caratterizzato dal rallentamento delle attività di raccolta fondi e dall’indebolimento dei mercati finanziari, nel 2023 Arma Partners ha annunciato risultati record per il terzo anno consecutivo con ricavi superiori a 100 milioni di dollari.

La partnership con Arma Partners rafforzerà i servizi di advisory offerti da Mediobanca con competenze distintive in ambito Tech a beneficio dei clienti della divisone Corporate & Investment Banking e del Wealth Management, oltre a garantire un più ampio presidio territoriale in Europa e negli Stati Uniti. Questa operazione è altresì coerente con l’obiettivo di orientare il modello di business del CIB verso attività a minor assorbimento di capitale e darà un significativo impulso alle commissioni della divisione con una crescita del 30% circa, risultato che contribuirà a incrementare di oltre il 10% le commissioni di Gruppo.

Arma Partners continuerà ad essere gestita – come società indipendente all’interno del Gruppo Mediobanca – da Paul-Noël Guély, che lavorerà in stretto coordinamento con Francisco Bachiller e Giuseppe Baldelli, Co-Head di Global CIB, con l’obiettivo di valorizzare le competenze distintive di Arma Partners nel campo della Digital Economy a beneficio di tutta la piattaforma CIB di Mediobanca.

Mediobanca pagherà il corrispettivo in cash, di cui il 40% in fondi immediatamente disponibili al closing. La restante parte verrà rilasciata in quattro anni sulla base delle performance di Arma e potrà essere pagata in azioni Mediobanca. L’operazione, soggetta all’autorizzazione delle autorità competenti, avrà un impatto stimato sul CET1 ratio di Mediobanca di circa 30bps base 100% considerando l’importo differito pagabile in azioni. Sulla base degli utili dell’ultimo esercizio, la transazione sarà accrescitiva per l’EPS.

“Mediobanca ha una significativa esperienza di partnership con società indipendenti di consulenza caratterizzate da solidi fondamentali, management team di rilievo, marchi rinomati e piattaforme scalabili” – afferma Alberto Nagel, CEO di Mediobanca. “L’accordo con Arma Partners riflette la nostra ambizione di costruire una solida crescita di lungo periodo facendo leva sui trend industriali, sulle competenze specialistiche e sul talento delle persone. Siamo convinti che l’expertise distintiva, la complementarietà del business e la presenza geografica di Arma Partners si adattino perfettamente alla nostra strategia di crescita e posizioneranno il Gruppo Mediobanca tra i principali advisor nel settore della Digital Economy al servizio di imprenditori, investitori, professionisti del settore, CEO e fondatori di start-up” – conclude Alberto Nagel.

“Arma Partners rappresenta un’opportunità unica per la divisione CIB di Mediobanca di espandersi nel settore in rapido-sviluppo della Digital Economy, trend che sta impattando e trasformando il business di tutti i nostri clienti. Siamo entusiasti del fatto che Arma Partners diventi uno dei pilastri della strategia del CIB di Mediobanca. L’unione delle forze con Paul e il suo team favorirà uno sviluppo significativo in tutte le nostre aree geografiche, per quanto riguarda sia la base clienti sia l’offerta di prodotti, creando ulteriori opportunità di collaborazione tra le nostre divisioni CIB e Wealth Management” – affermano Francisco Bachiller e Giuseppe Baldelli, co-Heads of Global CIB di Mediobanca.

“Questa partnership consentirà ad Arma Partners di raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di espansione globale. Come noi, Mediobanca vanta un’illustre esperienza di consulenza strategica e indipendente, nonché radici europee unite ad ambizioni globali. Anche i nostri nuovi partner strategici sono molto rispettosi dell’indipendenza e del nostro focus specialistico sulla Digital Economy. I miei partner, il mio team e io siamo lieti di unire le forze con Mediobanca e guardiamo al futuro con grande fiducia ed entusiasmo” – afferma Paul-Noël Guély, Managing Partner di Arma Partners.