Fincantieri, Loretana Cortis è il nuovo direttore affari istituzionali

Loretana Cortis è il nuovo direttore degli affari istituzionali di gruppo di Fincantieri. Cortis è una figura eminente del mondo della comunicazione. Eclettica e determinata, è imbattibile nella gestione dei rapporti istituzionali. Rimane la più ammirata e invidiata. Il vissuto professionale di Cortis è lungo e pieno di successi. Entra a far parte del Gruppo Poste Italiane nel 2004, ricoprendo diversi incarichi e responsabilità. Nel 2010, ha assunto la responsabilità della Funzione Affari Istituzionali, seguendo il dossier prodromico alla quotazione in borsa. Dal 2015 al 2017, ha ricoperto il ruolo di responsabile della Funzione Affari Legislativi. Dal 2017 fino a giugno 2021, è stato responsabile della Funzione Relazioni Istituzionali, mantenendo anche la funzione Affari Legislativi. Inoltre, ha accumulato esperienze significative in aziende private operanti nei settori finanziario e turistico, occupandosi delle relazioni esterne e degli affari generali. Presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha contribuito, tra le altre cose, alle attività dell’Unità Antipirateria. Ha ricoperto vari incarichi, tra cui quello di membro del Consiglio Direttivo di Valore D e membro della Giunta Unindustria – Unione degli Industriali e delle imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di CLP – Consorzio Logistica Pacchi – Gruppo Poste Italiane. In tale posizione, ha avuto poteri relativi ai rapporti con le autorità nazionali e internazionali, le istituzioni e la stampa, oltre alla supervisione delle attività di controllo interno in collaborazione con l’amministratore delegato. Inoltre, è stata Consigliere di Amministrazione della Società Address Software – Gruppo Poste Italiane. Nel 2021 diventa responsabile Sustainability, Identity and Corporate Communication di Saipem, poi l’approdo a Fincantieri. Cortis ha anche pubblicato diverse opere scientifiche, tra cui “Private Equity: Modalità operative”, pubblicato nei “Quaderni del Dipartimento di Teoria economica e metodi quantitativi per le scelte politiche” dell’Università di Roma “La Sapienza”, e “Leasing di aeromobile, odierna tecnica di finanziamento dell’aviazione civile”, pubblicato nella “Rivista italiana del leasing e dell’intermediazione finanziaria” edita da Giuffrè. Le sue pubblicazioni sulla locazione finanziaria sono citate come dottrina in diverse opere, tra cui il volume “La Locazione Finanziaria” del professor Renato Clarizia e nella bibliografia essenziale sulla Convenzione sul Leasing finanziario internazionale predisposta dall’UNIDROIT.