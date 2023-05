CNH Industrial supporta l’istruzione in Thailandia

CNH Industrial (nella foto, l’a. d. Scott Wine) sostiene attivamente le comunità in cui è presente, coinvolgendo i propri dipendenti in progetti e iniziative con ricadute positive sul territorio. In Thailandia, il nostro impegno si concretizza nella realizzazione di numerosi progetti di formazione, che ricevono sostegno tecnico e finanziario.

Dagli aiuti per la ricostruzione di una scuola danneggiata dalle piogge monsoniche, alla donazione di una mietitrebbia di ultima generazione a un istituto agrario, CNH Industrial Thailand e i suoi dipendenti mettono in campo tempo e risorse per contribuire a migliorare il livello di istruzione delle nuove generazioni.

Gli sforzi dei dipendenti e le donazioni dell’azienda contribuiscono a formare le nuove generazioni di agricoltori del futuro.