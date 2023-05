Mexedia avvia la due diligence per l’acquisizione di FortyTwo

Mexedia S.p.A. SB, la tech company quotata in Francia sul listino Euronext Growth Paris, avvia la due diligence per l’acquisizione di FortyTwo (https://www.fortytwo.com), azienda tecnologica che dal 2001 offre soluzioni di messaggistica e per il coinvolgimento dei clienti alle aziende, consentendo loro di crescere in un mondo sempre più connesso.

Fondata in Svezia e con sede operativa a Malta, Fortytwo nel 2022 ha fatturato 15 milioni. Nel 2023 è previsto un incremento di fatturato del 10 per cento.

Continua così il piano di crescita di Mexedia, la società fondata e guidata dall’imprenditore Orlando Taddeo, diventata da maggio del 2022 Società Benefit. La tech company italiana realizza soluzioni innovative e strumenti avanzati racchiusi in un unico ecosistema tecnologico integrato per consentire alle aziende di gestire tutte le attività di comunicazione con i clienti.

“La due diligence su FortyTwo, che contiamo di concludere per giugno, – dichiara il presidente di Mexedia Elio Catania- è un ulteriore tassello del piano di crescita di Mexedia.

Come evidenziato dal report della banca di investimenti tedesca GBC AG, Mexedia riesce a coniugare la capacità di innovazione, di crescita ed execution con la sostenibilità e solidità di una media impresa”.

Gli analisti dell’investment bank tedesca nel report di giovedì 11 maggio avevano dato la raccomandazione “Buy” a Mexedia, alzando il prezzo target per azione a 46,5 euro. Circa il 30 per cento in più del valore medio dell’ultimo mese.

Secondo le stime di GBC AG Mexedia “genererà un fatturato di 324,11 milioni di euro nel 2023, che aumenterà a 361,22 milioni di euro nel 2024 e a 397,29 milioni di euro nel 2025. L’azienda si è espansa negli Stati Uniti, ha rafforzato la sua posizione nei mercati esistenti e ha diversificato la sua base di clienti”.