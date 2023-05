Dentsu si aggiudica la gara per il budget comunicazione di BPER Banca

A seguito di una gara che ha visto coinvolti diversi player del settore, BPER Banca ha scelto di affidarsi a dentsu per la gestione delle attività di media planning e buying per il lancio della sua nuova campagna istituzionale. La gara è stata indetta a gennaio 2023 e si è chiusa con l’assegnazione a dentsu nel mese di aprile.

La sigla incaricata è dentsu X, agenzia media del Gruppo guidata da Donovan Donadonibus.

Dentsu X è stata scelta per il suo approccio integrato e l’approfondita conoscenza del settore finanziario, con una strategia caratterizzata da un media mix articolato su tutti i principali mezzi di comunicazione (TV, stampa, digital, radio, OOH).

“Il nuovo brand model e il nuovo posizionamento di BPER Banca hanno richiesto un nuovo approccio alla strategia media. L’approccio proposto da dentsu si è rivelato del tutto in linea con gli obiettivi fissati in questa campagna di comunicazione istituzionale. Il media mix che abbiamo progettato – spiega Sabrina Bianchi, Responsabile Brand & Marketing Communication di BPER Banca – è la giusta combinazione tra diffusione tradizionale e innovativa, con formati ad alto impatto emotivo e notevoli livelli qualitativi, capace di coinvolgere tutti gli stakeholder per massimizzare sia l’awareness del nostro brand sia il valore del messaggio della campagna.”

“Sono molto felice che BPER Banca abbia voluto affidarsi a noi per il lancio della nuova Campagna Istituzionale e orgoglioso di iniziare questa nuova collaborazione. È un bel riconoscimento che premia la nostra capacità di tradurre la conoscenza granulare del mercato Finanziario e dei suoi consumatori in un approccio strategico multimediale efficace e orientato alla massimizzazione degli obiettivi di crescita del Cliente – dichiara Donovan Donadonibus, nella foto, Market Director di dentsu X.