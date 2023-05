Il Presidente di Tim San Marino sempre in movimento per vere testimonianze sul Digitale. Un esempio da imitare per le nuove generazioni

Domani a Potenza, al Palazzo della Cultura, si terrà il “Seminario sulle indagini digitali”. Tra i protagonisti dell’evento, l’ing. Nicola Barone. Barone racconterà il percorso verso la transizione digitale. Barone è uno dei maggiori esperti internazionali di telecomunicazione, ha ricoperto ruoli importanti all’interno ad una delle principali Telco internazionali. L’ingegnere è di un esperto di Net Economy; Progetti di Sistemi Telematici; Progetti Speciali ICT; Piani Telematici Regionali; Digital Agenda; Digital Economy 4.0. L’ingegnere è stato tra gli ideatori del Piano Telematico nazionale e aveva diretto e seguito personalmente il progetto Telcal del 1987 a Corigliano Calabro che anticipava di anni lo sviluppo delle tecnologie digitali. Barone ha ricevuto molti premi. Tra questi il Premio Internazionale Bronzi di Riace per la sua significativa attività a sostegno e promozione nel campo della telefonia. Tra i vari riconoscimenti, segnaliamo il premio della Fondazione Marconi, il “Marconista del XXI secolo”: oltre a Barone sono stati stati in passato premiati anche, Francesco Cossiga e Papa Francesco. L’ingegnere è Cavaliere di San Gregorio Magno. Barone ha prodotto, per il nostro sito, una sintesi dell’intervento di domani.

(di Nicola Barone) L’evento che si svolge a Potenza affronta un tema di grande rilevanza, quello dell’adozione di tecniche Digitali nel mondo delle indagini digitali e, più in generale, della sicurezza. Il tema è strettamente collegato al processo di Trasformazione Digitale che sta interessando, in modo pervasivo, tutti i settori della vita economica, sociale del nostro Paese, e più in generale dell’Europa e dell’intero panorama mondiale. In realtà di Trasformazioni significative ce ne sono anche altre, in particolare quella Ecologica e quella Energetica. Queste tematiche sono peraltro correlate e interconnesse fra loro, ma senza dubbio la Trasformazione Digitale presenta il carattere di maggiore pervasività e diffusione. Anzi una corretta evoluzione verso il Digitale è considerata uno dei principali fattori abilitanti per lo sviluppo della vita economica e sociale. Al cuore della Transizione Digitale c’è l’innovazione tecnologica, che riguarda la componentistica elettronica, le reti fisse e mobili, le memorie, i servizi digitali, i devices, l’internet delle cose, il cloud, l’intelligenza artificiale, i contenuti… L’innovazione digitale ha portato la tecnologia nei diversi contesti lavorativi e nella nostra vita di tutti i giorni, con l’effetto di aumentare le nostre capacità e di arricchire le nostre esperienze. Nella mia presentazione ripercorro brevemente l’evoluzione della tecnologia dall’analogico al digitale attraverso le esperienze che ho vissuto nella mia vita lavorativa, tutte incentrate sulla implementazione delle innovazioni tecnologiche digitali nei territori e nel tessuto produttivo del nostro Paese. Oggi, in Italia, scontiamo ancora una situazione di ritardo nello sviluppo del Digitale rispetto ai “peers” europei, ma stiamo recuperando i gap e le prospettive future, grazie anche ai finanziamenti previsti nel quadro del PNRR, in particolare nella Missione 1 relativa a: “Digitalizzazione, Innovazione Competitività e Cultura” che cuba 49,8 Mdi di euro. Tutto bene? Dipende. Dipende da quanto sapremo raggiungere gli obiettivi sfidanti fissati dall’Europa e dall’Italia, e da quanto questa trasformazione oltre a portare benefici economici ed industriali, potrà arrivare a migliorare le nostre condizioni di vita. Inoltre c’è un fattore che più di tutti caratterizza la “Digital Transformation”, ed è l’accelerazione che rappresenta forse la cifra più significativa del processo, perché la si riscontra in tutti i settori in cui si realizza la trasformazione. Il punto chiave è: siamo noi in grado di stare al passo di questa accelerazione? Siamo in grado di controllarla e di gestirla? In caso di risposta negativa correremo il rischio di venirne travolti. Quindi la trasformazione Digitale ci riguarda direttamente e ci chiama in causa come attori protagonisti e non come meri esecutori di azioni che usano la tecnologia, ma come esseri evoluti in grado di saper fare buon uso di quanto la tecnologia ci offre per migliorare le condizioni di vita e per far si che la trasformazione porti benessere e prosperità a tutti.