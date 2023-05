Banca Ifis, lo sport italiano supera il tetto dei 102 mld di ricavi

Lo sport italiano rafforza la propria capacità di generare valore economico, formativo e sociale. È questa la sintesi dell’edizione 2023 dell’Osservatorio sullo Sport System italiano di Banca Ifis (nella foto il presidente Ernesto Fürstenberg Fassio) il quale evidenzia l’incremento dei ricavi che superano il tetto dei 102 miliardi di euro e che con un’incidenza sul PIL del 3,4% si riassesta quasi sui valori pre-crisi confermando il suo solido apporto all’economia del Paese. Così come lo è il contributo all’occupazione, con oltre 405.000 addetti che operano a più livelli nel settore che conta 67.000 società̀ sportive, 10.000 imprese produttrici, 9.500 società̀ di gestione impianti e 50 tra società̀ editoriali e di scommesse.

Il perimetro della seconda edizione

In questa seconda edizione del rapporto sullo Sport System, Banca Ifis ha voluto arricchire ancor di più il novero di strumenti a disposizione degli addetti ai lavori e degli stakeholders che operano nello sport business, aggiungendo elementi utili per fornire una “cassetta degli attrezzi” sempre più funzionale. In primo luogo è il perimetro temporale a spalmarsi su un periodo più ampio: per consentire comparazioni e monitorare le tendenze, la seconda edizione si caratterizza per considerare tre annualità differenti. Partendo dal 2019, anno di riferimento pre-pandemia, passando ai valori 2021 stimati nella scorsa edizione, riparametrati full year e a consuntivo, fino ad arrivare al passato recente, con la fotografia del 2022.

Analizzando invece i quattro pilastri che sorreggono lo Sport System (aziende a monte, società core, aziende a valle ed esternalità positive) è interessante rilevare come, nel corso del 2022, le aziende produttrici abbiano mostrato resilienza, riassorbendo in gran parte l’importante impatto inflattivo e cogliendo le rinnovate opportunità sui mercati internazionali con un aumento dell’export che ha spinto in alto i fatturati. I ricavi sono infatti cresciuti del 16% rispetto ai valori pre-crisi per un totale di 20,1 mld di € di ricavi generati.

Non si sono dimostrate da meno le cosiddette società core, ossia le società di gestione degli impianti e le società sportive vere e proprie che, nonostante abbiano scontato pesantemente, i contingentamenti dovuti alla pandemia che hanno caratterizzato la prima metà del 2022, sono state in grado, le prime di registrare una ripresa dei ricavi sul 2019 (6,1 mld € vs. 6,2 mld €) e le seconde di maturare un incremento in termini di occupati (+3,2%) e del numero di società (+3,1%), segnale che rappresenta anche la cartina tornasole della crescente voglia di sport degli italiani e che consente di prospettare un solido sviluppo nel 2023.

Le aziende a valle, insieme che raccoglie i player dell’editoria sportiva, degli eventi e del betting sportivo, rappresentano il comparto che ha risentito meno degli effetti pandemici, addirittura incrementando i ricavi rispetto al pre-pandemia, con un aumento del 16% trainato soprattutto dalle scommesse sportive (+32% sul 2019) che nel 2022 valgono quasi il 13% del gioco legale in Italia, con 16,5 mld € di ricavi; calcio, tennis e basket si confermano i 3 sport principali.

Infine, le esternalità positive, che affermano nel 2022 la capacità dello sport di creare un valore crescente (+13% vs 2019) anche in maniera indiretta, agendo su ambiti collaterali ma ugualmente importanti come il potenziale migliorativo sulla salute e sulla sicurezza e il coinvolgimento dei giovani in attività sane e formative che ne indirizzino in positivo i comportamenti e gli stili di vita. Un trend positivo che non si è verificato per caso, ma ha rappresentato il risultato del beneficio sul movimento sportivo dei successi internazionali dei nostri atleti e della capacità di diffondere l’attività sportiva amatoriale, che nel 2022 ha riguardato più del 66% della popolazione italiana.

La voglia di esperienze e la crescita del turismo sportivo

Il progressivo allentamento delle restrizioni sanitarie ha permesso la ripresa del turismo sportivo. La voglia di muoversi per prendere parte a un evento al di fuori della dimensione domestica che aveva forzatamente caratterizzato il biennio pandemico è stata così forte che nonostante nella prima metà del 2022 vi fossero ancora limitazioni, è bastata la seconda parte dell’anno a portare a un sostanziale riallineamento ai valori 2019 della spesa complessiva per il turismo sportivo, pari a oltre 7,2 miliardi di euro. Un dato che acquisisce ancor più valore se si considera che, complici anche le tensioni geo-politiche, i flussi turistici hanno registrato 4 milioni di presenze in meno rispetto al periodo pre-crisi.

Un insieme di fattori che se analizzati nella loro totalità deve invitare però al sereno: la spesa pro capite dei turisti sportivi è cresciuta del 9% grazie all’incremento delle attività svolte durante il viaggio (con picchi del +27% per visite a mostre, musei e simili) e nonostante l’aumento dei costi, soprattutto della biglietteria, dovuti all‘inflazione. Non può che essere elevata dunque la potenzialità futura, anche nel breve termine, del turismo in generale e di quello sportivo in particolare.

Il valore dei grandi eventi sportivi: Giochi Olimpici e Coppa del Mondo FIFA

Uno degli elementi di spicco dell’edizione 2023 dell’Osservatorio sullo Sport System Italiano è rappresentato dall’analisi sulla portata dei grandi eventi sportivi: dei veri e propri propulsori che coinvolgono organismi nazionali e sovranazionali a più livelli e oggetto di interesse mondiale.

Sono stati presi in rassegna i due grandi eventi sportivi per antonomasia: i Giochi Olimpici e i Mondiali di Calcio, fenomeni globali che immettono riflessi nei Paesi e nelle Città ospitanti a più livelli.

Si tratta infatti di manifestazioni che attraggono milioni di visitatori (più di 1 milione nell’ultima edizione delle Olimpiadi con pubblico e oltre 1,6 milioni l’ultima dei Mondiali di Calcio) e che generano miliardi di ricavi, con una forbice che va dai 6,5 mld € di Rio 2016 agli 8,3 mld € di Tokyo 2020 sul fronte olimpico e dai 9,3 mld € di Russia 2018 agli oltre 12,3 mld € di Qatar 2022 per quanto riguarda la coppa del mondo di Calcio. Un giro di affari che beneficia di molte componenti, in particolare all’ammontare già rilevante della spesa turistica si aggiungono i ricavi core rappresentati soprattutto da Diritti Tv e sponsorizzazioni.

Ma al di là dei numeri, assoluti e altrettanto impattanti, ogni grande evento sportivo rappresenta un’occasione irripetibile di effettuare investimenti in asset permanenti, come impianti e infrastrutture, che comportano un rinnovamento di grande rilievo per il Paese ospitante e sono fonte di valore a medio-lungo termine per il territorio.