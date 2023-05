Aeroporto di Treviso, partiti i lavori del sovrappasso pedonale

Aeroporto di Treviso, al via i lavori del sovrappasso pedonale di collegamento tra il terminal passeggeri dell’aeroporto di Treviso e i parcheggi antistanti. Il costo dell’opera è di oltre 2 milioni di euro, interamente a carico di Aer Tre. Il sindaco di Treviso e il presidente di AER TRE hanno inaugurato il cantiere sulla strada regionale Noalese. Il sovrappasso collegherà il terminal del Canova con i parcheggi antistanti. Il progetto, che ricade interamente all’interno del Comune di Treviso, consiste nella realizzazione di un sovrappasso pedonale sopraelevato, coperto superiormente e aperto sui fianchi laterali, il cui scopo è quello di decongestionare il traffico della Noalese, migliorando le condizioni di sicurezza nell’attraversamento pedonale della strada, evitando attraversamenti pedonali a raso nel tratto di viabilità carrabile davanti agli ingressi del terminal. L’opera prevede uno sviluppo verticale di 11 metri, 52 metri di percorso orizzontale, un ascensore in entrambe le testate del sovrappasso con portata nominale di 13 passeggeri, un tempo di percorrenza appena superiore ai 2 minuti. L’accesso al sovrappasso pedonale sarà inibito nelle ore notturne di chiusura dell’aeroporto. Il rivestimento del sovrappasso garantisce una permeabilità all’aria e alla luce, e allo stesso tempo costituisce una protezione dalla pioggia. La finitura del rivestimento è in continuità cromatica e visiva con quella dell’aerostazione, prevalentemente costituito da mattoni faccia a vista. Il costo dell’opera, i cui lavori termineranno a dicembre 2023, è di oltre 2 milioni di euro, interamente a carico di Aer Tre. “Si tratta di un’opera fondamentale non solo per quanto riguarda i servizi dell’aeroporto “Canova” ma anche per la viabilità cittadina, in quanto permetterà ai viaggiatori di attraversare la Noalese in sicurezza, favorendo così la scorrevolezza del traffico su quel tratto di strada. Parliamo di un’opera attesa che nasce dal confronto e dalla collaborazione con Save e AerTre che ringrazio per la disponibilità e la condivisione dei progetti”. Presidente di AER TRE, Marco Pinzi: “La nuova infrastruttura costituisce un importante investimento in termini di scurezza e di servizio per i passeggeri dell’aeroporto, la cui attività sta progressivamente recuperando i volumi perduti durante la crisi pandemica”. Presidente del Gruppo SAVE, Enrico Marchi: “La realizzazione del Sovrappasso pedonale è espressione concreta dello stretto rapporto di collaborazione tra Gruppo SAVE, Aer Tre, Comune di Treviso e territorio che, in considerazione dell’urgenza dell’opera compresa nel Masterplan 2030 del Canova, hanno ottenuto di anticiparne la Conformità urbanistica rispetto all’intero Piano di sviluppo”.