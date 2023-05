Fiera Milano, ebitda pari a 8,9 mln

Fiera Milano ha chiuso il trimestre con ricavi in crescita a 48,1 milioni, ebitda pari a 8,9 milioni, in miglioramento di 11,2 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2022 e un risultato netto di 8,4 milioni, a fronte della perdita di 13 milioni registrata nel primo trimestre dello scorso anno. Per l’amministratore delegato di Fiera Milano, Francesco Conci, nella foto, “i primi mesi dell’anno confermano il rilancio delle nostre attività e una ripartenza ormai consolidata. Le manifestazioni che si sono svolte nel primo trimestre e i risultati in termini di partecipazione e presenza dimostrano l’apprezzamento sia degli espositori, sia dei visitatori. Tutto ciò conferma la centralità degli eventi fieristici che ricoprono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle imprese”, ha aggiunto concludendo che Fiera Milano “continua a considerare il 2023 come un anno di sviluppo e consolidamento, prevedendo di raggiungere a fine anno un target ebitda di 70-80 milioni di euro”.