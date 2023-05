TheFork scenario: bilancio di Pasqua e ponti di primavera 2023, è boom di prenotazioni al ristorante

L’arrivo della primavera e l’inizio della bella stagione fanno sognare gite fuori porta e weekend lunghi. Ciò è tanto più vero per il mese di aprile appena concluso, caratterizzato dal periodo pasquale prima, e dal ponte del 25 aprile e 1° maggio poi. Gli italiani hanno cercato svago in località di mare e città d’arte, godendo del meritato relax e di momenti piacevoli condivisi a tavola. Dalle osterie di cucina regionale alle pizzerie, fino agli agriturismi e alle cucine più ricercate, i ristoranti hanno registrato infatti un vero e proprio boom.

È quanto emerge dai dati di scenario di TheFork, che mostrano come aprile 2023 sia stato un mese decisamente positivo per il settore della ristorazione italiana. Rispetto allo scorso anno, la piattaforma ha registrato un incremento generale delle prenotazioni del +14,4%, e si arriva addirittura a +57,1% se si rapportano i dati attuali a quelli di aprile 2019, precedenti quindi alla pandemia.

Prendendo in esame le prenotazioni di aprile 2023 e rapportandole a quelle di marzo dello stesso anno, risulta immediatamente evidente come le aree turistiche e stagionali, mete predilette per assaporare un primo assaggio di estate, siano quelle con una variazione particolarmente positiva delle performance: Messina registra numeri da record e segna +93,7%, seguita da Siena (+50,8%) e Salerno (+48,4%). Troviamo poi nella lista delle Top 10 Savona (+38,8%), Lecce (+36,3%), Venezia (+31,4%), Lucca (+30,3%), Como (+29,5%), Livorno (+27%) e Genova (+24%).

Il Sud e le Isole si approcciano positivamente alla stagione estiva, registrando già ad aprile il record prenotazioni per il primo quadrimestre dell’anno, con un aumento sostanzioso del +18% rispetto a marzo 2023. Napoli, su tutti, ha chiuso il mese di aprile con un aumento delle prenotazioni del +13% rispetto al mese precedente e del +29,9% rispetto ad aprile 2022, stabilendo la miglior prestazione per la prima parte dell’anno.

Anche per la Liguria ponti e festività hanno contribuito a un notevole incremento del business, facendo registrare +33% rispetto a marzo 2023 e +34,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La Spezia in particolare, punto perfetto di partenza per visitare le Cinque Terre e i dintorni, ha visto raddoppiare (+50%) le prenotazioni rispetto al mese di marzo, preannunciando una estate decisamente promettente. Non è da meno la città di Savona, i cui ristoranti hanno assistito a un aumento del +40% di prenotazioni rispetto a marzo.

Non solo mare. Anche la montagna ha avuto dei buoni risultati, con il Trentino-Alto Adige che registra +9% di prenotazioni anno su anno.

Tra mare e monti, anche la Toscana ha chiuso bene il mese, in crescita rispetto a marzo del +10% e raggiungendo il miglior risultato da gennaio 2023.

Il turismo estero si conferma ancora una volta un driver eccezionale per l’economia del territorio. Per questi ponti e festività, infatti, il 15% delle prenotazioni totali effettuate in ristoranti italiani tramite TheFork è ricollegabile al turismo internazionale, in particolare a francesi (17%) e inglesi (15%), a cui si accodano a pari merito svizzeri, spagnoli e tedeschi (tutti al 10%).

“Gli ultimi tre anni non sono stati affatto semplici per la ristorazione. Prima la pandemia, poi una situazione politica e socio-economica che tuttora non agevola un settore che ha già dovuto affrontare diverse sfide. Eppure, questi dati danno la misura di un ‘cambio di passo’ del mercato, con una stagione estiva che si preannuncia davvero promettente”, ha dichiarato Carlo Carollo, Country Manager di TheFork Italia. “In termini qualitativi vediamo che i consumatori non si recano al ristorante semplicemente per consumare un pasto, ma al contrario desiderano sempre più vivere esperienze gratificanti e di valore, e questa è un’opportunità enorme per la ristorazione. Grazie a TheFork gli utenti hanno la possibilità di conoscere e sperimentare nuovi posti anche al di fuori del loro territorio abituale, scegliendo dove e cosa degustare semplicemente affidandosi alla app e al riscontro di chi ha già vissuto quell’esperienza”.