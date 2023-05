Franchetti, acquisito il 67% del Gallo Technics SRL

Franchetti S.p.A. Gruppo multinazionale di sviluppo software ed engineering design quotata su Euronext Growth Milan pioniere nella pianificazione, diagnosi e terapia degli interventi volti alla sicurezza e programmazione predittiva delle attività di manutenzione sulle strutture di reti infrastrutturali, in particolare ponti e viadotti, rende noto di aver finalizzato in data odierna l’acquisizione del 67% del capitale sociale di Gallo Technics srl. Gallo Technics srl è una società neo-costituita con sede a Padova che raccoglie la clientela storica, l’esperienza e la tradizione ingegneristica di oltre 50 anni nel settore, degli ingegneri Cesare e Sebastiano Gallo, e del padre Domenico prima di loro, i quali prima della costituzione della Gallo Technics hanno esercitato la loro attività come singoli professionisti. Con questa acquisizione Franchetti consolida il rapporto di collaborazione con gli ingegneri Gallo, rafforza, con una presenza strategica sul territorio, il legame con la facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova, che faciliterà il reperimento di risorse, e arricchisce il gruppo di competenze complementari nell’ambito dell’ingegneria civile. Gli ingegneri della Gallo infatti vantano una competenza specifica nello studio delle vibrazioni, nell’analisi degli effetti dinamici su strutture esistenti e nella realizzazione di algoritmi proprietari per il building information modeling (BIM) che andranno a completare sinergicamente l’offerta di Franchetti. “Il rapporto con i Gallo risale ai tempi dell’università – spiega Paolo Franchetti fondatore della Franchetti Spa – per questo sono lieto di annunciare che la prima operazione del gruppo dalla quotazione coinvolga proprio una realtà che conosciamo così bene e ha contribuito anche alla mia formazione professionale. Con i Gallo intratteniamo rapporti storici, condividendo sfide e soluzioni su diversi progetti. La riconosciuta abilità di Gallo sul tema della della sicurezza strutturale, della meccanica delle vibrazioni e la loro storica vicinanza all’Università di Padova, rendono questa partnership strategica sotto tutti i punti di vista. Insieme cresceremo più velocemente.” “Siamo lieti di cogliere quest’opportunità – commenta Cesare Gallo, CEO di Gallo Technics – per continuare e rafforzare una collaborazione iniziata ormai 25 anni fa nei settori dell’ingegneria delle vibrazioni, della dinamica strutturale e del BIM”.