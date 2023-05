Il Gorgonzola Dop sbarca a Tuttofood

Il gorgonzola Dop, terzo formaggio di latte vaccino per importanza nel panorama dei ‘Dop’ italiani, si prepara a sbarcare a Tuttofood 2023 che si è aperto oggi a Milano. Focus dell’attività prevista allo stand consortile saranno il prodotto e la promozione presso gli operatori italiani e stranieri del valore della Dop Gorgonzola esportata in 87 Paesi nel mondo. “Lo scorso anno abbiamo registrato un lieve calo nella produzione e nei consumi soprattutto nazionali, ma il 2023 è partito in controtendenza: a fine marzo erano 1.356.300 le forme prodotte, con un aumento rispetto al 2022 del 7,62%”, dice Antonio Auricchio, presidente del Consorzio per la Tutela del formaggio Gorgonzola Dop. “Il nostro prodotto – aggiunge – è anche un ambasciatore del Made in Italy nel mondo, infatti nel 2022 i mercati stranieri hanno registrato una crescita sia a volumi (+1,9% sull’anno precedente) che a valore (+16,4% pari a circa 178 milioni di euro) e la tendenza si conferma positiva anche all’inizio di quest’anno. Certo all’estero, più che in Italia, dobbiamo fronteggiare la concorrenza sleale dell’Italian Sounding e sono fermamente convinto che, oltre agli accordi bilaterali, sia fondamentale puntare a far conoscere la qualità altissima del nostro prodotto”. “Il gorgonzola non ha eguali e gli appuntamenti internazionali come Tuttofood sono fondamentali per far assaggiare di persona agli operatori stranieri la sua bontà unica”, conclude Auricchio.