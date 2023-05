OVS, brand leader in Italia nel mercato dell’abbigliamento donna, uomo e bambino, si avvarrà della collaborazione di KIWI, la unit creativa nativa digitale di Uniting Group, per lo sviluppo della social global strategy e del content management dei suoi canali social a partire dal 2023.

“Il percorso che stiamo sviluppando con OVS è certamente una sfida impegnativa e gratificante, che raccogliamo con entusiasmo. Siamo partiti dallo studio e dalla comprensione dell’identità del brand che, a partire dalla line ‘Love People Not Labels’, ci è sembrata particolarmente idonea a tradursi in una social attitude e in idee creative capaci di alimentare un dialogo quotidiano e stimolante con le persone” afferma Andrea Stanich, Executive Creative Director di KIWI. “I punti vendita OVS sono un landmark familiare nelle nostre città e nei centri commerciali più frequentati: vogliamo contribuire a far diventare il brand altrettanto rilevante nel paesaggio social. Come? Visione d’insieme da un lato, competenze iper-verticali dall’altro: abbiamo messo a disposizione questi due asset e un team di talenti in costante crescita”.

L’attività in capo a KIWI, iniziata a partire da febbraio, prevede diversi livelli di intervento: la ridefinizione dell’architettura social dei brand OVS, OVS Kids, Gap.Italia e PIOMBO e di come questi si relazionano tra di loro in ottica di massima integrazione, l’ideazione di una nuova strategia di contenuti video, in linea con le nuove richieste degli utenti sulle diverse piattaforme e l’introduzione di un sistema strutturato di gestione e analisi orientato al miglioramento costante.

Parliamo di un progetto che interesserà tutto l’anno e che ha già visto l’apertura nei mesi di marzo e aprile dei canali ufficiali di PIOMBO (global) e OVS Kids (Italia), per i quali la unit sta seguendo anche il piano editoriale, la produzione di contenuti ad hoc che seguono i needs stagionali, i lanci delle nuove collezioni e le iniziative speciali.

Fondamentale anche il supporto offerto da KIWI in ottica di gestione e analisi, allo scopo di ottimizzare l’interpretazione dei dati in ottica di miglioramento proattivo della progettualità.