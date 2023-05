Emilia-Romagna: Generali vara misure straordinarie a sostegno di clienti e agenti

Generali, insieme alle società del Gruppo, interviene a sostegno di clienti e agenti colpiti dagli eventi atmosferici eccezionali che hanno interessato l’Emilia-Romagna e hanno attivato un piano di iniziative che prevede:

sospensione della polizza, cessazione del rischio in caso di distruzione del veicolo, proroghe e dilazioni del pagamento dei premi. Per le coperture danni non auto: sospensione del pagamento dei premi e della garanzia, restituzione in via eccezionale delle rate dei premi assicurativi versati e non goduti, proroghe a 60 giorni dei termini di pagamento dei premi, sospensione delle attività di pruning fino al 31 ottobre 2023.

sospensione del pagamento dei premi e della garanzia, restituzione in via eccezionale delle rate dei premi assicurativi versati e non goduti, proroghe a 60 giorni dei termini di pagamento dei premi, sospensione delle attività di pruning fino al 31 ottobre 2023. Per le coperture vita: dilazione di pagamento di 3 mesi senza applicazione di interessi, riattivazioni di polizza fino al 4 agosto 2023 senza l’applicazione di interessi, frazionamento del pagamento premi con azzeramento degli interessi, prestiti speciali, eliminazione delle penali di riscatto e rivalutazione dell’importo dovuto.

dilazione di pagamento di 3 mesi senza applicazione di interessi, riattivazioni di polizza fino al 4 agosto 2023 senza l’applicazione di interessi, frazionamento del pagamento premi con azzeramento degli interessi, prestiti speciali, eliminazione delle penali di riscatto e rivalutazione dell’importo dovuto. In tema di contabilità, le società di recupero crediti concederanno proroga di 60 giorni dei termini di pagamento e le agenzie operanti nei comuni interessati potranno dilazionare di una settimana i tempi del pagamento dei premi.

Per una celere gestione dei sinistri sono stati attivati sin da subito gli interventi previsti dal modello di gestione degli eventi catastrofali “Qui per voi”. Da lunedì 8 maggio sarà messo a disposizione degli Agenti e dei Clienti delle zone colpite dall’alluvione, il numero verde 800 867 222, dedicato alle informazioni e denunce dei sinistri legate a questa specifica situazione. Tale canale telefonico si aggiunge a quelli già esistenti, oltre che ai servizi offerti dalle Agenzie.

Inoltre, sono state allertate la rete dei periti fiduciari e quella dei risanatori per la gestione tempestiva dei danni. A tal riguardo è in corso un’attività di contatto capillare con tutte le Agenzie del territorio interessato per l’individuazione di queste esigenze, che potranno comunque essere segnalate all’indirizzo email eventinaturali@generali.com.