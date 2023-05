Collegamento marittimo Trieste-Muggia, aumentano i passeggeri

Ad aprile sono aumentati del 31,8%, rispetto lo stesso mese del 2019, i passeggeri del collegamento marittimo Trieste-Muggia, servito dal Delfino Verde per conto della Tpl Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto la compagnia di navigazione, sottolineando che ad aprile hanno usufruito del servizio 14.765 persone.

Dall’inizio dell’anno si contano 32.201 passeggeri e 726 bici. I dati di aprile registrano un aumento del 22% anche rispetto allo stesso mese del 2022. La metà dei viaggiatori è italiana, l’altra metà arriva soprattutto da Austria e Germania. “Il successo dei traffici marittimi da Trieste evidenzia quanto questo tipo di collegamento sia apprezzato dai turisti”, afferma il sindaco di Muggia Paolo Polidori, “e dai cicloturisti, settore strategico. Con i risultati che stiamo vedendo, stiamo spingendo con la Regione per implementare la modalità via mare, con la richiesta di una nuova linea di Tpl che colleghi Muggia con la sua riviera fino a Lazzaretto; ciò consentirebbe, tra l’altro, di alleggerire il traffico su gomma e di offrire una soluzione alternativa alla carenza di parcheggi”.