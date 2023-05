I.L.L.A acquista da Bialetti il ramo d’azienda dei prodotti a marchio “Aeternum”

I.L.L.A. S.p.A. ha sottoscritto un accordo quadro per l’acquisizione da Bialetti del ramo d’azienda dei prodotti a marchio “Aeternum”. Il controvalore è di 3,8 milioni di euro, più un ammontare massimo di 1,5 milioni a titolo di earn-out, al raggiungimento di specifici target in termini di ricavi e Mol. L’amministratore delegato di Illa, Pierpaolo Marziali ha commentato: “L’operazione annunciata risulta fondamentale per il completamento del percorso di rilancio della nostra azienda. Dotare Illa di un ulteriore marchio di prestigio, molto conosciuto nel settore, aumenterà la quota di mercato impattando in maniera positiva sul fatturato aziendale per il fatto che, quello del ramo, nel corso degli ultimi tre anni, si è attestato ad un valore compreso tra i 12 e i 16 milioni di euro. Siamo convinti che questa operazione metterà Illa nelle condizioni di considerare definitivamente superata la crisi derivante dalla perdita del cliente storico Ikea. Aeternum – continua Marziali – è destinata a diventare il fiore all’occhiello della nostra produzione, su cui contiamo di investire per sostenere ed espandere il nostro business globale ipotizzando, in prospettiva, di estendere questo marchio anche ad altre tipologie di prodotto”.