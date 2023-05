Avvocati al voto per eleggere i componenti del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine di Roma per il quadriennio 2023 – 2026. Fra i candidati anche gli Avvocati Caldara e Carusi

Gli Avvocati sono chiamati al voto per eleggere i nuovi componenti del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine di Roma.

Le elezioni si svolgeranno presso l’Aula Avvocati di Palazzo di Giustizia, a Piazza Cavour, dalle 8.30 alle 14.00 dell’11 e 12 maggio 2023; 34 le candidature. Possono votare tutti le iscritte e gli iscritti all’Albo Avvocati/e di Roma e ciascun elettore/elettrice può esprimere fino a 10 preferenze, naturalmente nel rispetto delle quote di genere.

Oltre a chi concorra con liste forti e conosciute dagli Avvocati romani, nell’elenco dei candidati appaiono altresì nomi di candidati che non si sono presentati con schieramenti politici forensi e chiedono il sostegno di Colleghe e Colleghi per poter diventare portavoce a difesa delle Pari Opportunità sia nella crescita professionale sia nello svolgimento dell’attività lavorativa di tutti i giorni. Fra i candidati che hanno deciso di scendere in campo per difendere i diritti della classe forense, l’Avv. Filippo Carusi (numero 12 dell’elenco candidature) e l’Avv. Roberto Caldara (nella foto, numero 18 dell’elenco), quest’ultimo noto per la poliedricità e le spiccate doti comunicative che lo portano anche ad intervenire in trasmissioni televisive e ad impegnarsi nelle attività sociali del Rotary (è socio e presidente della Commissione Comunicazione del R. C. Roma Capitale, ndr). Caldara, che è altresì autore e compositore di canzoni diffuse attraverso le piattaforme digitali (e trasmesse anche da Rai Radio 2 durante alcune puntate de “Il Ruggito del Coniglio”, ndr), ha dedicato un brano, “La Toga”, ai valori che dovrebbe avere ciascun Avvocato.

L’ Avv. Caldara, attraverso i propri canali social, invita le Colleghe ed i Colleghi a sostenere la sua candidatura al CPO perché auspica di poter essere il loro rappresentante, di poter dare voce a chi svolga la professione forense nella naturale convinzione che debba essere garantita la parità di genere, eliminando ogni forma di discriminazione. Caldara inoltre invita ad andare a votare, sostenendo l’importanza di poter scegliere da chi si voglia essere rappresentati.

L’Avv. Carusi esprime – con locandine che pubblica sui propri profili social – l’intenzione di battersi per i diritti delle mamme e dei papà che svolgano la professione di avvocato ed anch’egli intende cancellare ogni differenza fra i due generi.

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati di Roma è stato istituito in applicazione di quanto stabilito dalla normativa nazionale ed europea, ai sensi dell’art. 25, co 4, L. 247/2012 e dura in carica 4 anni.

L’11 e 12 maggio sarà il trionfo delle liste oppure i candidati “freelance” riusciranno ad essere scelti come voce dell’Avvocatura al CPO dell’Ordine di Roma?