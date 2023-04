Netcomm Forum 2023, manca poco all’evento di riferimento per il digital retail in Italia

Il 17 e 18 maggio torna Netcomm Forum, l’appuntamento di riferimento sull’evoluzione dell’e-commerce, del digital retail e della business innovation a livello nazionale e globale. La diciottesima edizione, dal titolo “The Extended Retail: dai Metaversi allo Space Commerce”, sarà l’occasione per confrontarsi sui nuovi territori in cui il retail si è esteso negli ultimissimi anni e che costituiranno le opportunità del prossimo futuro.

L’evento ospiterà inoltre la presentazione delle nuove edizioni dell’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm (nella foto, il presidente Roberto Liscia) – School of Management del Politecnico di Milano e di NetRetail, una ricerca di Netcomm in collaborazione con BRT, EDI Confcommercio – Ecosistema Digitale per l’Innovazione, Oney, Sella, Shopify, Storeis e Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza. Entrambi gli studi offriranno una panoramica sui numeri e sul valore del mercato eCommerce in Italia, sulle ultime abitudini di acquisto dei consumatori italiani e sulle imminenti sfide che le nostre imprese si troveranno ad affrontare nell’attuale contesto competitivo globale.