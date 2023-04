Lucia Lucchini, Deloitte UK: “Cybersecurity, argomento multidisciplinare. Nell’azienda, ne ho esplorato tutti gli aspetti”

“Women in Cyber” è un progetto di Deloitte e The Female Quotient che dà voce a 30 donne che lavorano nella Cybersecurity.

Lucia Lucchini (nella foto) è manager nella sezione Cyber Risk Practice di Deloitte UK, in una delle aziende più note a livello mondiale di servizi di consulenza e revisione. Progressivamente specializzata nell’intersezione Reserch & Innovation ed Etica Digitale, dà supporto a clienti privati e pubblici. Dopo aver conseguito una laurea in Studi internazionale presso l’università di Warwick e un successivo Master in studi sulla sicurezza presso l’università di St. Andrews le si sono aperte le porte del mondo della consulenza.

Lucia, dopo diversi lavori in giovane età, ha trovato il suo posto come consulente a livello internazionale, arrivando ad avere incarichi anche in Medio Oriente, lavorando nel settore della privacy e nella protezione dei dati per i suoi clienti.

Con una visione più approfondita all’interno della vita di Lucchini si riesce non solo a capire quanto impegno e dedizione lei abbia per il suo lavoro, ma di come la consapevolezza di approfondire il mondo del Cybersecurity si sia espandendo, raggiungendo finalmente il rilievo che merita.

Uno sguardo all’interno della vita lavorativa di una Cyber Risk Manager

Com’è per te una tipico giorno di lavoro?

Ogni giorno è diverso e mai noioso. La giornata è piena di interessanti lavori con i clienti, cercando di risolvere sfide complesse e una varietà di iniziative che sto conducendo all’interno di Deloitte, tra cui la ricerca di nuovi aspetti legati al cyber e tecnologie all’avanguardia.

Quali aspetti del tuo percorso professionale ti hanno colto di sorpresa?

Da dove cominciare! Per iniziare, non vengo da un background di sicurezza informatica; quindi, non avrei mai potuto immaginare una carriera nella sicurezza informatica se non fosse stato per una conversazione illuminante che ho avuto durante il master per discutere la mia tesi che copre il tema dell’hacktivis (l’azione diretta in rete condotta con l’ausilio di strumenti informatici) . Una conversazione sul panorama delle minacce alla sicurezza informatica si è trasformata nella consapevolezza che la mia passione per la sicurezza informatica potrebbe diventare una vera carriera.

Una volta entrato a far parte di Deloitte, le sorprese non finivano mai! Deloitte è un luogo in cui si può davvero espandere il tuo orizzonte, esplorando tutti gli aspetti della sicurezza informatica e divertendosi a ideare iniziative divertenti e stimolanti.

Parlaci del progetto cyber del quale sei più orgoglioso

Guardando indietro, sono fortunata ad aver fatto parte di progetti di sicurezza informatica di cui sono estremamente orgogliosa, orgogliosa del team, della soluzione che abbiamo creato e del rapporto che abbiamo stabilito con il cliente. Mentre tendo ad affezionarmi personalmente a ogni progetto, ce n’è uno in particolare di cui sono più grata e orgogliosa, in quanto mi ha richiesto di trasferirmi temporaneamente e di essere a tempo pieno da sola presso la sede di un cliente in Medio Oriente. La natura del progetto era incentrata sulla creazione della cultura informatica: le sfide affrontate dal cliente, insieme alla loro leadership illuminata e lungimirante, mi hanno permesso di esplorare i concetti di sicurezza informatica a un livello più profondo e creativo che ha davvero ampliato i miei orizzonti. Durante il mio tempo sul campo, non c’era alcun “fare da tramite con il cliente”. È stato un approccio davvero collaborativo e di squadra che mi ha regalato ricordi indimenticabili.

Come è cambiata la percezione pubblica della sicurezza informatica nel corso della tua carriera e come prevedi il futuro?

Penso che la narrativa sulla sicurezza informatica abbia permeato il pubblico molto più di quanto non facesse in passato. Quando ho iniziato a lavorare in questo campo, c’era ancora molta confusione su ciò che comportava la sicurezza informatica. Ora, vediamo la sicurezza informatica come una preoccupazione e un argomento discusso attraverso i canali tradizionali e a tavola. Credo che la maggiore convergenza tra digitale e biologico – alimentata dalla tecnologia all’avanguardia, dall’innovazione e dal nostro attuale approccio a questi due ambiti – porterà le discussioni sulla sicurezza, la privacy e l’etica in prima linea nel dibattito con l’alfabetizzazione pubblica sull’argomento che richiede cambiamenti in tre aree: media, istruzione e regolamentazione.

I primi passi di Lucchini: l’entrata nel mondo del Cyber Risk

Parlaci del tuo primo lavoro (può essere qualsiasi cosa!) e di una lezione che potresti aver imparato grazie ad esso.

Quando mi sono trasferita nel Regno Unito, ho scoperto il concetto di stage estivi. Dall’età di 17 anni, ho avuto il piacere di sperimentare vari lavori, dal lavoro al Museo del Louvre, lavori di consulenza, facendo ricerche di mercato per una società pubblicitaria all’Ufficio Stampa dell’Ambasciata d’Italia a Londra. La gamma era ampia. Penso che l’aspetto che è rimasto valido e costante in queste prime esperienze lavorative, e una delle cose che definiscono maggiormente il mio modo di lavorare, sia un atteggiamento positivo. Tutto ciò che ho vissuto e da cui ho imparato, sia positivo che negativo, è stato qualcosa di più di quello con cui sono entrata, quindi alla fine della giornata, sono grata per questo.

Qual è un consiglio che daresti al tuo io più giovane su come iniziare nel cyber?

La sicurezza informatica è intrinsecamente un argomento multidisciplinare, molto più di quanto si pensi. Per questo motivo non esiste un unico percorso o approccio. La diversità e la creatività sono al centro di esso, e c’è l’opportunità di ritagliarsi uno spazio in cui è possibile coltivare le proprie idee e la propria voce all’interno di questa professione.

Parlaci di un modello o di un mentore che ha contribuito a plasmare la tua carriera.

Ho la fortuna di avere i miei genitori, Stefano e Silvia, e mio fratello, Giovanni, come parte integrante del mio percorso professionale. Mi hanno sostenuto incessantemente e plasmato le mie decisioni poiché riescono sempre a bilanciare saggezza ed entusiasmo tra loro tre. Mi hanno spinto a correre i rischi giusti al momento giusto.

Durante il mio percorso in Deloitte, Stephen Wray mi ha permesso di esplorare, possedere e guidare all’interno dell’azienda, per trovare la perfetta combinazione tra indipendenza, consulenza strategica e riconoscimento. Il suo tutoraggio mi ha permesso di concentrarmi sempre sulla fornitura della migliore qualità possibile ai nostri clienti e colleghi, sforzandomi di rimanere il miglior cittadino aziendale possibile che posso essere.

Anche Ivana Bartoletti è stata una costante fonte di ispirazione per me. Come donna leader nella sicurezza informatica, mi ha insegnato come coltivare sempre e con orgoglio la mia voce.

Lucia Lucchini: a cavallo tra vita privata e vita lavorativa

Una riunione viene annullata e hai una finestra di tempo libero a sorpresa di 30 minuti: come la impieghi?

Il nostro team di sicurezza informatica è pieno di talenti incredibili, quindi quando ho tempo libero, mi piace incontrare alcuni membri del mio team. È una preziosa opportunità per controllarsi a vicenda e conoscere ciò che stanno facendo. Poiché siamo tutti appassionati dell’argomento, imparo nuovi aspetti della sicurezza informatica, discuto di sfide stimolanti e rimango in contatto attraverso le nostre conversazioni.

Quali sono i modi in cui rimani con i piedi per terra e ti prendi cura di te stessa?

Al lavoro e fuori dal lavoro, ho un incredibile sistema di supporto che mi aiuta a rimanere con i piedi per terra e mi supporta con il mio benessere. Sul lavoro, ci sono numerose opportunità messe a disposizione da Deloitte per aiutarsi a vicenda. Il nostro team è molto attento quando le ore sono lunghe o un progetto è particolarmente difficile. I livelli di supporto sono a nostra disposizione. Al di fuori del lavoro, faccio parte di una comunità in cui tutti fanno cose diverse, dal mondo accademico ad altre professioni nel mondo aziendale. Avere le esperienze che si intersecano rende più umili ed è piacevole. Posso scoprire qualcosa di nuovo, testimoniare i successi degli altri ed essere ispirato. C’è qualcosa di veramente stimolante nell’essere tra giovani talenti che, come me, sono emigrati da tutto il mondo e stanno cercando di avere un impatto.

Quando pensi alla tua eredità personale come leader, cosa speri che la gente ricorderà?

Riconosco che nel corso della mia carriera, ho combattuto con passione contro il concetto di sostituibilità, che so persistere nella mente delle persone dai livelli junior a quelli dirigenziali. Mi piace pensare di trattare tutti nello stesso modo in cui mi aspetto di essere trattato. Questo, per me, significa avvicinarsi a tutti nel pieno rispetto della loro capacità unica di contribuire. Significa essere aperti e incoraggiare confronti costruttivi per alimentare idee, ricevere e fornire consigli e infinite opportunità di crescita. In definitiva, penso che sia per quella spinta e motivazione a far accadere le cose in modo responsabile ma ambizioso che vorrei che le persone si ricordassero di me.

