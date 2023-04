Regione Piemonte, online il nuovo sito che riporta gli investimenti finanziati dal Pnrr

È online il nuovo sito della Regione Piemonte che riporta gli investimenti e i progetti locali relativi al Pnrr. “Il nuovo portale – ha spiegato il presidente Alberto Cirio (nella foto) – è un contenitore dinamico che consente di avere una fotografia completa degli interventi finanziati dal Pnnr nei quali è coinvolta la Regione Piemonte”.

Nelle varie sezioni sono disponibili informazioni generali sul Pnrr, sulle varie missioni strategiche, sui bandi disponibili e le schede dei progetti.

Per il Piemonte il Pnrr ha stanziato circa 6 miliardi, di cui 4 già assegnati. In questo quadro la Regione gestisce in maniera diretta, attraverso bandi e finanziamenti, oltre 1,1 miliardi di euro attualmente destinati a 851 progetti sulle sei missioni in cui è suddiviso il Pnrr. Di questi il 62 per cento, oltre 693 milioni sono destinati a lavori (ad esempio le case di comunità, gli ospedali, interventi contro il dissesto idrogeologico, siti culturali, impianti di produzione di idrogeno), e il 38 per cento, 432 milioni, a servizi e forniture: digitalizzazione, borse di studio, apparecchiature sanitari, acquisto di bus e treni. “Enti locali, imprese e privati – ha aggiunto Cirio – troveranno una specifica sezione in cui sono raccolti i bandi Pnrr, sia quelli gestiti direttamente dalla Regione, sia quelli emanati dai ministeri”.

“È un’operazione di trasparenza per i cittadini”, ha sottolineato il presidente, “che possono in questo modo capire come e dove vengono investite le risorse, ed è anche uno strumento utile per gli enti locali, le imprese e i soggetti interessati a intercettare le risorse in campo”.

“Auspichiamo che il governo raccolga l’appello che da tempo rivolgiamo per un maggior coinvolgimento delle Regioni nella regia del Pnrr”, ha aggiunto Cirio, “in modo che i nostri enti possano avere consapevolezza non solo dei progetti che transitano attraverso i nostri uffici, ma anche di ciò che viene finanziato sul territorio regionale tramite l’azione diretta dei ministeri, ma comunque all’interno del Pnrr. “Il Piemonte è una delle Regioni più efficienti nell’uso e nella spesa dei fondi europei”, ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenuto in collegamento video alla presentazione ufficiale del nuovo portale. Fitto ha dato appuntamento al presidente della Regione per un incontro in Piemonte nelle prossime settimane per verificare l’avanzamento del Piano e valutare l’utilizzo di nuove risorse.