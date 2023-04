algoWatt: sottoscritto nuovo accordo biennale con primario istituto di credito per il telecontrollo e la manutenzione degli asset delle sedi

algoWatt S.p.A., nella foto il presidente e a. d. Stefano Neri, GreenTech Solutions Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, comunica di aver stipulato un importante accordo quadro con un primario istituto di credito italiano, per la manutenzione evolutiva e correttiva delle soluzioni di telecontrollo degli impianti tecnologici e di gestione delle squadre di manutenzione delle sedi in tutta Italia. L’accordo quadro, che sarà in vigore fino a marzo 2025, prevede l’espletamento delle attività di aggiornamento della piattaforma proprietaria di algoWatt per telecontrollo impianti condizionamento, monitoraggio consumi e asset management, assistenza applicativa, interventi applicativi, di supporto e di gestione nella fase di manutenzione correttiva e implementazione di nuove funzionalità, aggiornamento dell’interfaccia, interazione con altri sistemi aziendali, ecc. nella fase di manutenzione evolutiva. Le soluzioni adottate permettono di ottimizzare la programmazione massiva degli impianti con individuazione delle anomalie ed indebite accensioni con un effetto significativo sulla riduzione dei consumi energetici e sulla gestione degli impianti stessi, oltre a garantire una pianificazione efficiente degli interventi di manutenzione degli asset negli immobili gestiti.