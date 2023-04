Esautomotion, sottoscrizione accordo di investimento Sangalli Servomotori

Esautomotion S.p.A., holding operativa del gruppo Esautomotion (il “Gruppo”), attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, rende noto di aver sottoscritto in data 21 aprile 2023 alle ore 18.30 un accordo di investimento e patto parasociale (l’“Accordo di Investimento”) con Sangalli Servomotori S.r.l. (“Sangalli”), Elettromeccanica Vittorio Sangalli S.r.l. e il sig. Massimo Sangalli che disciplina i termini e condizioni de (i) l’acquisizione da parte della Società del business di Sangalli tramite l’acquisto dell’intero capitale sociale di una società di nuova costituzione (“NewCo”) in cui sarà conferito il ramo di azienda costituito dalla totalità delle attività organizzate per l’esercizio dell’attività di produzione e sviluppo di motori elettrici di Sangalli (rispettivamente, il “Ramo di Azienda” e il “Conferimento NewCo”); e (ii) taluni aspetti relativi alla governance di NewCo e al regime di trasferimento delle partecipazioni di NewCo (l’“Operazione”). Gianni Senzolo, nella foto, amministratore delegato di Esautomotion, ha dichiarato: “l’acquisizione del business di Sangalli rappresenta un’ulteriore evoluzione ed accelerazione nel processo di crescita di Esautomotion. Il prodotto c.d. CNC (controllo numerico), nella sua evoluzione tecnologica richiede motori elettrici più sofisticati e performanti, spesso studiati appositamente per una specifica applicazione. Il know how di Sangalli permetterà dunque al Gruppo di includere nella propria gamma prodotti sistemi all’avanguardia nei nuovi mercati in continua evoluzione dell’automazione e dei motori elettrici ad Alte Prestazioni e Green . Grazie all’acquisizione, Esautomotion potrà ulteriormente rafforzarsi uscendo sempre più dall’arena dei prodotti di massa con concorrenza asiatica, caratterizzandosi nel mondo dell’automazione nazionale ed internazionale con un maggior valore aggiunto”. Massimo Sangalli, presidente del gruppo Sangalli, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di entrare a pieno titolo nel Gruppo Esautomotion. Abbiamo lavorato e siamo cresciuti insieme negli ultimi 15 anni. La continua e pressante richiesta di motori più prestanti, veloci, e adatti a condizioni di lavoro estreme proveniente dal nostro cliente storico nonché amico Gianni Senzolo ha aiutato il gruppo Sangalli ad evolvere nella tecnologia, negli standard qualitativi e nell’efficienza produttiva per competere con i prodotti dei leader di mercato e con i concorrenti asiatici. Il gruppo Sangalli realizza con Esautomotion poco più di un terzo del proprio fatturato, vende altri motori ad altri costruttori di CNC (controllo numerico) e continuerà a venderli, ma ha iniziato da anni una diversificazione per sfruttare le competenze acquisite in nuovi settori ad alta crescita. Il gruppo Sangalli è specializzato nello sviluppo di prodotti difficili ed innovativi con grande efficienza e, grazie all’ingresso nel Gruppo Esautomotion, sarà in grado di incrementare la propria capacità produttiva passando da lotti prototipali a lotti industriali nelle nicchie di mercato più promettenti oltre a quelle già ben sviluppate con il Gruppo Esautomotion”.