JAKALA acquisisce FFW

JAKALA, Martech company a livello globale, che guida la trasformazione digitale dei propri clienti combinando dati, tecnologia e competenze multidisciplinari, accelera il suo percorso di crescita sottoscrivendo un accordo vincolante per l’acquisizione di FFW, società globale con sede in Danimarca e uffici in Germania, Stati Uniti, Regno Unito e Francia, che offre servizi di trasformazione digitale. Questa operazione rappresenta la più grande acquisizione ad oggi in Europa nel settore privato dei servizi digitali.

FFW, è specializzata in strategie di marketing finalizzate allo sviluppo di soluzioni innovative di customer experience, nella definizione e implementazione di campagne digitali per acquisire nuovi clienti e migliorare la loro fidelizzazione attraverso l’uso di analytics e insight.

Con l’ingresso di FFW JAKALA rafforza la sua presenza in tutto il mondo, con uffici in più di 20 Paesi e passando dagli attuali 2.000 dipendenti ai quasi 3.000, con un fatturato complessivo di oltre 500 Milioni di Euro. Negli ultimi cinque anni JAKALA ha continuato il suo percorso di accelerazione mantenendo un tasso di crescita medio oltre il 20% sul fatturato.

Per sostenere la continua crescita e il suo business model innovativo, JAKALA può contare su team multidisciplinari e multi-culturali con un’età media di 34 anni equamente distribuiti per genere.

Il Gruppo ha avuto una forte crescita organica ma ha anche realizzato numerose acquisizioni integrando nuove esperienze e competenze per innovare la propria offerta.

JAKALA e FFW operano in un mercato in grande trasformazione, assistendo i propri clienti, in particolare grandi aziende, ad utilizzare al meglio la tecnologia e i dati per valorizzare e sviluppare il proprio business grazie a progetti innovativi in ambito sales & marketing.

Questa acquisizione strategica rappresenterà un vantaggio competitivo anche per i rispettivi clienti che potranno beneficiare di un’offerta potenziata.

“Quest’ultima acquisizione rafforza la posizione di JAKALA nel mercato e rappresenta un passo cruciale nel nostro percorso di crescita internazionale. Con FFW rafforziamo e ampliamo la nostra offerta digitale, portiamo il nostro fatturato estero vicino al 50% del totale” dichiara Stefano Pedron, CEO JAKALA.

Matteo de Brabant, Founder e President JAKALA dichiara – “JAKALA e FFW hanno molto in comune, a partire dalla loro storia e dal DNA votato all’innovazione e alla crescita. Un bellissimo percorso che ci avvicina all’obiettivo di diventare una delle principali digital company globali”.

“Siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia JAKALA. Questa collaborazione segna il perfetto passo evolutivo nel proporre ai nostri clienti le migliori competenze possibili. Le nostre persone rimangono al centro e con JAKALA abbiamo l’opportunità di offrire una crescita professionale ancora più stimolante. Stefano e Matteo hanno creato un’azienda ad altissimo potenziale; non potremmo essere più orgogliosi di contribuire a questo progetto ambizioso” – afferma Michael Koefoed Steensbord Drejer, CEO FFW