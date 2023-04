Casta Diva Group, cresce il valore della produzione

Casta Diva Group, società quotata su Euronext Growth Milan, attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato il dato, non assoggettato a revisione contabile, relativo al Valore della Produzione consolidato trimestrale al 31 marzo 2023, che segna un incremento del 73,4% rispetto allo stesso dato dell’esercizio precedente, passando da Euro 12,2 milioni a Euro 21,2 milioni. In riferimento al valore del backlog (commesse da evadere entro l’anno) consolidato al 31 marzo 2023, esso si attesta sul valore di 41,6 milioni di Euro. La somma del Valore della Produzione e del backlog al 31 marzo 2023 ammonta quindi a Euro 62,8 milioni e rappresenta già, allo stato, il 72% del Valore della Produzione indicato nel Piano Industriale 2023-2025 pubblicato in data 3 aprile 2023, pari a Euro 87,2 milioni. Il presidente e AD Andrea De Micheli (nella foto) ha affermato: “È molto confortante constatare che dopo solo tre mesi dell’esercizio 2023, CDG ha già ottenuto commesse per il 72% del budget annuale previsto.” – Budget che è pari a Euro 87,2 milioni, come indicato nel Piano Industriale pubblicato dalla Società il 3 aprile u.s. – “Casta Diva lavora con circa 90 clienti tra cui alcune delle maggiori aziende italiane ed internazionali. La nostra strategia prevede il consolidamento del mercato degli eventi attraverso un’oculata serie di acquisizioni e la creazione di verticali specializzate, come quelle delle nostre società operative G2 Eventi (eventi corporate), Genius Progetti (eventi luxury) e Casta Diva Pictures (spot e programmi tv).” conclude De Micheli. Per maggiori informazioni sulle linee guida di sviluppo del Piano Industriale 2023-2025 si rimanda al documento disponibile nell’area Investor Relator nella sezione Eventi e Presentazioni sul sito internet della Società.