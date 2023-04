Renegetica riorganizza il comparto estero

Renergetica S.p.A.(nella foto, l’a. d. Stefano Giusto), società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, operante nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili sul mercato internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti e attiva nella vendita di servizi di asset management oltre che nell’innovativo mercato dello smart-grid, comunica che, a seguito della delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, ha sottoscritto un accordo avente ad oggetto la cessione della propria controllata Renergetica Chile S.p.A. ad Exacto S.p.A. (“Exacto”), azionista di controllo di Renergetica, con una partecipazione dell’81,81%. La cessione del comparto latino americano è una scelta strategica dettata dalla volontà di cogliere le opportunità di crescita sia in termini di volume che di marginalità che attualmente si presentano sul mercato europeo ed in particolare italiano non intendendo tuttavia sminuire l’importanza che lo stesso ha avuto per lo sviluppo di Renergetica, soprattutto nella fase di transizione del mercato italiano tra il periodo caratterizzato da incentivi e quello attuale in grid parity. L’ingresso nel mercato cileno è avvenuto nel 2014, nell’ambito del processo di diversificazione di mercato intrapreso con la costituzione di Renergetica Chile S.p.A.. Risale invece al 2018 l’avvio, da parte di Renergetica, dello sviluppo di progetti fotovoltaici in Colombia. La società controllante Exacto S.p.A. si è resa disponibile a subentrare nella gestione, acquisendo anche i crediti finanziari pregressi nei confronti di Renergetica Chile S.p.A. e garantendo al contempo il pagamento di tutti i crediti commerciali vantati da Renergetica nei confronti di tutte le società del comparto entro il 31.12.2025. Il prezzo complessivo dell’operazione, considerando il valore della partecipazione iscritta nel bilancio di Renergetica e dei crediti vantati nei confronti della controllata, è stato pari a Euro 2,7 milioni, come maggiormente dettagliato all’interno del documento informativo, di cui infra. Tale operazione rientra nel più ampio progetto di riorganizzazione attraverso il quale Renergetica potrà concentrare i propri sforzi ed energie nell’attività di sviluppo in Europa e in particolare in Italia, come già anticipato nel comunicato stampa del 22 marzo scorso.