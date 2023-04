ACEA, approvato il Bilancio 2022. Nominato il nuovo Cda e confermato il dividendo di 0,85 euro

Si è riunita oggi l’Assemblea degli Azionisti di ACEA SpA, nella foto l’a. d. Fabrizio Palermo, in prima convocazione, in sede Straordinaria e Ordinaria, che ha approvato il Bilancio di Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2022 che evidenzia:

– un utile netto di 280 milioni di Euro e un EBITDA di 1,3 miliardi di Euro;

– deliberato la destinazione dell’utile di esercizio 2022;

– nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nel 2022, pur in uno scenario complesso, il Gruppo ACEA ha confermato la solidità finanziaria e di business, registrando performance operative positive e in crescita che hanno consentito di confermare il medesimo livello di dividendo dello scorso anno di 0,85 Euro per azione, approvato oggi dall’Assemblea. L’Assemblea inoltre ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che si arricchisce di nuove professionalità di alto profilo che consentiranno al Gruppo di affrontare le importanti sfide strategiche di business che l’Azienda sarà chiamata a realizzare nel prossimo triennio.

La Presidente di ACEA Barbara Marinali (nella foto a destra) ha commentato: “Accolgo con grande senso di responsabilità la riconferma nel ruolo di Presidente e rivolgo gli auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione che sono certa opererà con spirito di squadra e coesione per il raggiungimento degli importanti obiettivi che l’Azienda si è data”.

L’Amministratore Delegato di ACEA, Fabrizio Palermo, ha dichiarato: “I risultati raggiunti nel 2022, anche grazie alle importanti azioni messe in atto negli ultimi mesi dell’anno, come la riduzione dei costi, la maggiore efficienza operativa e il recupero dei margini, mostrano un’Azienda solida in grado di affrontare le importanti sfide industriali dei prossimi anni. Sono convinto che ACEA abbia le basi per creare sempre più valore per i propri stakeholder nel prossimo triennio”.

Ed ora uno sguardo sul bilancio appena approvato. Su proposta del cda, l’Assemblea Ordinaria ha approvato un dividendo complessivo di Euro 180.665.720,95, pari a 0,85 Euro per azione, in continuità rispetto al 2021, confermando la solidità dell’Azienda. Il dividendo complessivo (cedola n. 24) sarà messo in pagamento a partire dal 21 giugno 2023, con stacco cedola il 19 giugno e record date il 20 giugno. Alla data di approvazione del bilancio, le azioni proprie sono pari a 416.993. L’Assemblea Ordinaria ha, inoltre, deliberato di destinare l’utile di ACEA SpA relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, pari a Euro 206.735.269,29 come segue:

• Euro 10.336.763,46, pari al 5% dell’utile, a riserva legale,

• Euro 180.665.720,95 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di 0,85 Euro,

• Euro 15.732.784,87 a nuovo.

È stata presentata agli Azionisti la Dichiarazione Consolidata non Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2022).

E inoltre segnaliamo che è stata approvata la modifica all’articolo 15 dello Statuto Sociale. L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha dunque determinato in tredici i componenti del Consiglio di Amministrazione e ha deliberato di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per tre esercizi e precisamente fino all’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2025. L’elezione dei componenti dell’Organo amministrativo è avvenuta con voto di lista, secondo le modalità stabilite all’articolo 15 dello Statuto Sociale nella nuova formulazione approvata dall’Assemblea.

Nel nuovo cda sono stati eletti:

• Barbara Marinali, Fabrizio Palermo, Nathalie Tocci, Angelo Piazza, Elisabetta Maggini, Alessandro Picardi e Luisa Melara, sulla base della lista presentata dal Socio Roma Capitale, titolare del 51% del capitale sociale di ACEA SpA che ha conseguito la maggioranza dei voti (il 68,08% circa delle azioni ammesse al voto);

• Thomas Devedjian e Vincenza Patrizia Rutigliano, sulla base della lista presentata dal Socio Suez International SAS titolare del 23,33% del capitale sociale di ACEA SpA;

• Alessandro Caltagirone e Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, sulla base della lista presentata dal Socio Fincal SpA, titolare del 3,19% del capitale sociale di ACEA SpA;

• Antonino Cusimano e Antonella Rosa Bianchessi, sulla base della lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, titolare complessivamente dell’1,17% del capitale sociale di ACEA SpA.

Barbara Marinali è stata confermata Presidente del Consiglio di Amministrazione.