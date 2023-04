Gaia Research conferma WIIT tra i gruppi IT con le migliori performance ESG

WIIT S.p.A., uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, società quotata sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica l’eccellente risultato ottenuto nell’assesment di sostenibilità condotto da Gaïa Research, società francese del Gruppo EthiFinance specializzata nella valutazione del profilo ESG di piccole e medie imprese europee. Il Rating ESG è una valutazione sintetica che certifica le performance ambientali, sociali e di governance di un’organizzazione, integrando le valutazioni dei rating tradizionali definiti esclusivamente sulla base di indicatori economico-finanziari. Al fine di consolidare il proprio impegno ESG e cogliere al meglio le opportunità della finanza sostenibile, nel 2022 WIIT ha preso parte al processo di assesment di sostenibilità offerto da Gaïa Research. Questo rating contribuisce a validare l’ESG Plan al 2030 di WIIT, elaborato con lo scopo di misurare i propri risultati e per identificare obiettivi tangibili di breve e medio periodo. Il processo di valutazione condotto dalla società francese, per il terzo anno consecutivo, ha evidenziato il miglioramento della performance ESG di WIIT, in particolare su indicatori quali la governance, l’ambito sociale e la relazione con gli stakeholder esterni, registrando nel 2022 un punteggio complessivo pari a 71/100, con un incremento positivo di 14 punti rispetto al 2019. Grazie a questo risultato WIIT si colloca al di sopra la media del settore IT di ben 23 punti su un campione di 157 aziende oggetto del rating. “La valutazione di Gaïa Research conferma l’impegno di WIIT verso una transizione sostenibile del settore IT, un percorso che coniuga innovazione e investimenti con una forte attenzione verso una Corporate Governance solida, la sicurezza dei dati, l’ambiente e le persone, con l’obiettivo di creare valore condiviso” dichiara Alessandro Cozzi, nella foto, CEO di WIIT. “L’apprezzamento che WIIT continua a ricevere da parte della comunità finanziaria ci incoraggia a definire traguardi di crescita del business sempre più integrati con la sostenibilità con una visione di medio-lungo periodo”.