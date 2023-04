Avio, Ariane 5 ha lanciato con successo la sonda JUICE per l’esplorazione di Giove e le sue lune

Il razzo Ariane 5 ha lanciato con successo la sonda JUICE dell’Agenzia spaziale europea (ESA) dal Centro Spaziale della Guyana nella Guyana Francese. La missione della JUICE prevede lo studio del pianeta Giove insieme a tre delle sue lune più grandi – Ganimede, Callisto ed Europa – con un insieme di strumenti scientifici. La sonda raggiungerà Giove nel 2031.

Avio ha contribuito al successo del volo VA 260 dell’Ariane 5 tramite i due booster a propellente solido P230, che forniscono circa il 90% della spinta del razzo al decollo, e due turbopompe per l’ossigeno liquido del motore Vulcain. La turbopompa è la prima interamente prodotta con la nuova catena di approvvigionamento e integrata negli stabilimenti a Colleferro. Avio fa parte del programma Ariane 5 sin dall’inizio e i motori P230 hanno funzionato perfettamente in tutti i voli. L’azienda fornisce anche i booster a propellente solido P120C per il nuovo lanciatore Ariane 6.

Giulio Ranzo, nella foto, Amministratore Delegato di Avio ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa importante missione scientifica europea e al programma Ariane nel suo complesso. Con Vega C e Ariane 6, l’Europa continuerà ad avere un accesso indipendente allo spazio profondo nel prossimo futuro”.