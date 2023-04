TraWell Co rinnova il contratto per la fornitura in esclusiva dei servizi di protezione bagagli presso l’aeroporto di Olbia

TraWell Co S.p.A. (Borsa Italiana, Ticker: TWL), azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori (tra cui il servizio di Lost Luggage Concierge fornito da Sostravel.com), rende noto di aver, rinnovato la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l’aeroporto internazionale di Olbia per la stagione estiva 2023. L’aeroporto di Olbia e’ il secondo dell’isola per traffico e principale porta d’accesso alla Sardegna nord-orientale. È la scelta migliore per la costa smeralda, l’isola della Maddalena ed il golfo di Orosei. Si trova a soli 4 km dal centro di Olbia; 30 km da Porto Cervo, e 60 km da Santa Teresa di Gallura. Durante il periodo della concessione, l’offerta dell’aeroporto prevede di 3,7 milioni di posti in vendita su 73 destinazioni. Sedici le novità del network rispetto al 2022: Barcellona, Bilbao, Firenze, Lille, Madrid, Marsiglia, Nizza, Parigi Charles de Gaulle, Tolosa e Valencia. Verranno inoltre inaugurate la rotta Birmingham di Jet2com, Atene e Dublino, operate dalle due new entry del portafoglio di oltre 35 vettori dell’aeroporto di Olbia: Aegean e Aer Lingus. Easyjet conferma per la prossima stagione il suo interesse per la Sardegna mettendo a disposizione un’offerta di 19 destinazioni e 1.2 milioni di posti in vendita. Porto, Braunschweig e Kassel sono invece le novità sul fronte dei charter. “La sardegna e’ una grande attrazione internazionale durante il periodo estivo,” dichiara Rudolph Gentile, nella foto, Presidente di TraWell Co – “Molto interessante sara’ l’apertura delle nuove rotte, che consentirà di crescere la domanda di servizi di protezione bagagli.” Conclude Gentile: “il gruppo ha una forte presenza sull’isola, anche grazie ai servizi di viaggio offerti dalla partecipata Sostravel.com S.p.A. attraverso il portale www.amareItalia.com