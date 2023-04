Il parto cesareo può prevenire molti casi di preeclampsia

Più della metà dei casi di preeclampsia che si verificano tra la 37esima e 42esima settimana di gravidanza potrebbe essere prevenuta con un parto programmato, secondo una nuova ricerca pubblicata su Hypertension, una rivista scientifica dell’American Heart Association. La preeclampsia è la forma più pericolosa di ipertensione durante la gravidanza ed è una delle principali cause di mortalità materna a livello mondiale. La preeclampsia è potenzialmente letale e colpisce 1 gravidanza su 25 negli Stati Uniti. Di solito la condizione viene diagnosticata dopo le 20 settimane di gravidanza. I sintomi includono mal di testa, cambiamenti nella vista e gonfiore delle mani, dei piedi, del viso o degli occhi per la madre; o un cambiamento del benessere del bambino. La preeclampsia aumenta anche il rischio di sviluppare complicanze cardiache per le donne. Il parto pretermine potrebbe essere considerato un’opzione per le donne che sviluppano la preeclampsia tra le settimane 20 e 36 di gravidanza; tuttavia, la maggior parte dei casi di preeclampsia si verifica durante il periodo chiamato a termine, che va dalle 37 alle 42 settimane di gravidanza. Sebbene lo screening della preeclampsia sia routine durante la gravidanza, ci sono opzioni di trattamento limitate che sono state dimostrate sicure ed efficaci. L’aspirina a basso dosaggio riduce di oltre la metà il rischio di preeclampsia pretermine nelle donne a rischio, tuttavia non influisce sul rischio di preeclampsia a termine, che è tre volte più comune della preeclampsia pretermine ed è associata a più complicazioni per madri e bambini. Le strategie di parto programmato, tra cui l’induzione del travaglio e i tagli cesarei pianificati in anticipo, sono già ampiamente praticate per vari motivi. Tuttavia, sono raramente utilizzate come intervento per prevenire la preeclampsia a termine. “Il parto programmato è possibile in molti ospedali o centri sanitari”, ha detto l’autrice principale dello studio, Laura A. Magee, professore di salute delle donne al King’s College di Londra, “quindi il nostro approccio proposto per prevenire la preeclampsia a termine ha un enorme potenziale per migliorare la cura materna a livello globale”. I ricercatori hanno esaminato più di 10 anni di cartelle cliniche di quasi 90.000 gravidanze in due ospedali (King’s College Hospital di Londra e Medway Maritime Hospital di Gillingham) nel Regno Unito. Sono state prese in considerazione 57.131 gravidanze con cartelle cliniche tra le 11 e le 13 settimane (tra il 2006 e il 2017), in cui si sono verificati 1.138 casi di preeclampsia a termine; 29.035 gravidanze da 35 a 36 settimane (tra il 2016 e il 2018), in cui ci sono stati 619 casi di preeclampsia a termine. Nell’analisi, i ricercatori hanno valutato il rischio di preeclampsia e i potenziali benefici del parto programmato per entrambi i gruppi con criteri clinici standard per la preeclampsia e un modello di previsione del rischio (programma per computer che prevede il rischio di preeclampsia sulla base di vari fattori individuali, come la storia materna, la pressione sanguigna, ecografia ed esami del sangue). La maggior parte delle donne nel set di dati aveva poco più di 30 anni, si autoidentificava come bianca e aveva un indice di massa corporea ai limiti superiori della norma. Circa il 10% delle donne nell’analisi si autoidentificava anche come fumatrice; meno del 3% aveva una storia medica di ipertensione, diabete di tipo 2 o una malattia autoimmune; e solo il 3,9% ha riportato una storia familiare di preeclampsia. La preeclampsia a termine si è verificata con una frequenza simile quando i partecipanti sottoposti a screening durante il primo trimestre sono stati confrontati con quelli sottoposti a screening durante il terzo trimestre. In media, le donne incluse nello studio hanno partorito a 40 settimane e due terzi di tutti i partecipanti hanno avuto un inizio spontaneo del travaglio. Circa un quarto delle donne incluse nell’analisi ha avuto parti cesarei.

L’analisi indica che, quando si utilizza la modellazione del rischio al posto dello screening clinico standard, il parto programmato può rivelarsi un intervento efficace per ridurre di oltre la metà il rischio di preeclampsia a termine. “I nostri risultati suggeriscono che oltre la metà dei casi di preeclampsia a termine può essere prevenuta dal parto programmato – ha affermato Magee -. È importante notare che essere a più alto rischio di preeclampsia a termine era associato a un inizio spontaneo precoce del travaglio, quindi le donne a più alto rischio avevano già meno probabilità di partorire vicino alla data prevista”. Le limitazioni per la ricerca includevano che non venivano forniti interventi ai partecipanti; i ricercatori hanno calcolato il rischio potenziale solo attraverso la modellazione del rischio. Inoltre, lo studio non ha esaminato il potenziale di preeclampsia dopo il parto. Sebbene si trattasse di uno studio osservazionale che utilizzava modelli per prevedere la riduzione del rischio di preeclampsia a termine, i ricercatori hanno notato che i punti di forza dello studio includono l’ampia popolazione di donne rappresentate e che l’induzione del travaglio e il parto cesareo sono opzioni ampiamente disponibili. Tuttavia, sono necessari studi clinici randomizzati per valutare la sicurezza e l’efficacia del parto programmato come intervento appropriato per ridurre la preeclampsia a termine.