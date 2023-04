Mth acquisisce la maggioranza di Foris Index

Il gruppo Mth, operante nella refrigerazione industriale e commerciale, ha perfezionato l’acquisizione della maggioranza di Foris Index, realtà specializzata nella produzione di porte per celle frigorifere con sede e stabilimento produttivo a Conselice (RA).

L’acquisizione, si afferma, mira a rafforzare il posizionamento di Mth sul mercato globale della refrigerazione industriale e commerciale, ampliando il portafoglio prodotti e consolidando la presenza del gruppo su nuovi mercati.

L’operazione rientra in un piano di sviluppo che mira a costruire un campione italiano in grado di competere con i grandi player del settore a livello internazionale, anche grazie a future aggregazioni di realtà d’eccellenza sul territorio nazionale, e di soddisfare le esigenze dei clienti, rispondendo a standard qualitativi e di sostenibilità sempre più elevati.

Fondata nel 1964 dalla famiglia Berardi, Foris Index ha un giro d’affari di 8 milioni di euro ed è specializzata nella produzione di porte per celle frigorifere per i grandi magazzini industriali e per il settore agrario, ortofrutticolo e delle carni, in particolare con applicazioni in atmosfera controllata.

Mth, presente sul mercato da oltre 80 anni con sede ad Almese (TO) e due stabilimenti produttivi in Italia, è attiva nella produzione e commercializzazione di porte termoisolanti, sistemi di refrigerazione e componenti. La società esporta oltre il 70% della produzione in 70 paesi nel mondo, opera direttamente in Europa, Medio Oriente e Africa e ha unità produttive e distributive in Sud America, Cina, India, Malesia e Singapore.