Regione Sardegna, ottenuto un finanziamento di 75 mln per 3 centrali di produzione di idrogeno

La Regione Sardegna (nella foto, il presidente Christian Solinas) ha ottenuto un finanziamento di oltre 75 milioni di euro per tre centrali di produzione di idrogeno, al servizio della rete ferroviaria a scartamento ridotto: 30 milioni 85 mila euro per la Sassari-Alghero, 30 milioni 300 mila euro per la Nuoro-Macomer e 15,4 milioni per la Monserrato-Isili. Potrà così essere alimentata la flotta regionale dei treni a idrogeno che passano da tre a otto.

L’assessorato dei Trasporti, in collaborazione con l’Arst, aveva partecipato al bando del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (decreto 198 del 30 giugno 2022), con una dotazione di 300 milioni di euro, per la sperimentazione dell’idrogeno nel trasporto ferroviario. Sono stati finanziati 8 progetti in tutta Italia, tre dei quali in Sardegna, seconda regione dopo la Lombardia per entità di finanziamenti ricevuti.

“L’uso dell’idrogeno permetterà di sfruttare le peculiarità del sistema energetico regionale, in considerazione della disponibilità del surplus di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili”, osserva l’assessore ai Trasporti, Antonio Moro.” La produzione dell’idrogeno consentirà di trasformare l’energia oggi prodotta in eccesso e di conservarla, stoccandola con costi molto inferiori rispetto ai comuni accumulatori. Si pone infine come valida alternativa al metano che non è disponibile nell’Isola”.