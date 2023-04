Scoperte le cause delle depressione

Un amminoacido comune, la glicina, può fornire un segnale di “rallentamento” al cervello, contribuendo probabilmente alla depressione maggiore, all’ansia e ad altri disturbi dell’umore in alcune persone. A scoprirlo, sono gli scienziati del Wertheim UF Scripps Institute for Biomedical Innovation & Technology. La scoperta, pubblicata sulla rivista ‘Science’, migliora la comprensione delle cause biologiche della depressione maggiore e potrebbe accelerare gli sforzi per sviluppare nuovi farmaci ad azione più rapida per tali disturbi dell’umore difficili da trattare, ha affermato il neuroscienziato Kirill Martemyanov, autore dello studio. “La maggior parte dei farmaci per le persone con depressione impiegano settimane prima che facciano effetto, se mai lo fanno. Sono davvero necessarie nuove e migliori opzioni”, ha affermato Martemyanov, che presiede il dipartimento di neuroscienze presso l’istituto di Jupiter.

La depressione maggiore è tra i bisogni sanitari più urgenti del mondo. I numeri sono aumentati negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani adulti. Con l’aumento della depressione, del numero di suicidi e delle spese mediche, uno studio dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie nel 2021 ha stimato l’onere economico a 326 miliardi di dollari all’anno negli Stati Uniti. Martemyanov ha affermato che lui e il suo team di studenti e ricercatori post-dottorato hanno trascorso molti anni a lavorare a questa scoperta. Non si sono proposti di trovare una causa, tanto meno una possibile via di trattamento per la depressione. Invece, hanno posto una domanda fondamentale: in che modo i sensori sulle cellule cerebrali ricevono e trasmettono segnali nelle cellule? Qui sta la chiave per comprendere la visione, il dolore, la memoria, il comportamento e forse molto altro, sospettava Martemyanov. Nel 2018 il team di Martemyanov ha scoperto che il nuovo recettore era coinvolto nella depressione indotta dallo stress. Se i topi non avevano il gene per il recettore, chiamato GPR158, si sono dimostrati sorprendentemente resistenti allo stress cronico. Ciò ha offerto una forte evidenza che il GPR158 potrebbe essere un bersaglio terapeutico, ha affermato. Ma cosa ha inviato il segnale? Una svolta è arrivata nel 2021, quando il suo team ha risolto la struttura del GPR158. Quello che hanno visto li ha sorpresi. Il recettore GPR158 sembrava un morsetto microscopico con un compartimento, simile a qualcosa che avevano visto nei batteri, non nelle cellule umane. “Di solito i recettori come GPR158, noti come recettori accoppiati a proteine G, legano le proteine G. Questo recettore si legava a una proteina RGS, che è una proteina che ha l’effetto opposto dell’attivazione”, ha affermato Thibaut Laboute, ricercatore del gruppo di Martemyanov e primo autore dello studio.

Da decenni gli scienziati catalogano il ruolo dei recettori cellulari e dei loro partner di segnalazione. Quelli che ancora non hanno segnalatori noti, come GPR158, sono stati soprannominati “recettori orfani”. La scoperta significa che GPR158 non è più un recettore orfano, ha detto Laboute. Invece, il team lo ha ribattezzato mGlyR, abbreviazione di “recettore metabotropico della glicina”. “Un recettore orfano è una sfida. Vuoi capire come funziona”, ha detto Laboute. “Ciò che mi rende davvero entusiasta di questa scoperta è che potrebbe essere importante per la vita delle persone. Questo è ciò che mi fa alzare la mattina”. Laboute e Martemyanov sono elencati come inventori in una domanda di brevetto che descrive i metodi per studiare l’attività del GPR158. Martemyanov è un cofondatore di Blueshield Therapeutics, una startup che studia gli sviluppi del GPR158. La stessa glicina viene venduta come integratore alimentare classificato come miglioramento dell’umore. È un elemento costitutivo di base delle proteine e colpisce molti tipi di cellule diversi, a volte in modi complessi. In alcune cellule invia segnali di rallentamento, mentre in altri tipi di cellule invia segnali eccitatori. Alcuni studi hanno collegato la glicina alla crescita del cancro alla prostata invasivo. Sono necessarie ulteriori ricerche per capire come il corpo mantiene il giusto equilibrio dei recettori mGlyR e come l’attività delle cellule cerebrali è influenzata, ha detto. Ha intenzione di continuare a farlo. “Abbiamo un disperato bisogno di nuovi trattamenti per la depressione”, ha detto Martemyanov. “Se possiamo mirare a questo con qualcosa di specifico, ha senso che possa essere d’aiuto. Ci stiamo lavorando ora”, ha concluso l’autore.