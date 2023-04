Iris Ceramica Group al Fuorisalone 2023

Dal 17 al 23 aprile Iris Ceramica Group (nella foto, l’a. d. Federica Minozzi) partecipa al Fuorisalone, l’evento internazionale tra i più importanti per la design industry, il cui tema “Laboratorio Futuro” stimola la riflessione sul nostro futuro in relazione all’unicità dei tempi in cui viviamo.

In questo contesto lo Showroom di Milano di Iris Ceramica Group, in via Santa Margherita 4, apre le porte e si anima con un ricco calendario di eventi pensati per approfondire insieme lo scenario presente e futuro dell’architettura, dall’Italia a Dublino fino al Medio Oriente. Inoltre, coerentemente con i temi di sostenibilità e circolarità delle risorse, nei momenti di convivialità lo spazio si trasforma in una Pop-Up Bakery a cura di Bibendum Group.

Da scoprire anche “Urban Station”: l’installazione temporanea, realizzata da Asti Architetti in Piazza dei Mercati, che offre una sosta rigenerativa ai passanti per tutta la settimana milanese. Un’oasi urbana, realizzata con la Ceramica 4D, i materiali eco-attivi Active Surfaces® e le innovative superfici Hypertouch di Iris Ceramica Group, pensata per ricaricare la mente e le energie.

Il Fuorisalone sarà un’occasione imperdibile di incontro, dialogo e confronto per nostra la community di professionisti e appassionati di architettura, arredamento e design.