3A, ricavi a 94 mln

Il 2022 si è chiuso all’insegna del successo per 3A, azienda leader nella distribuzione di brand internazionali sportswear e fashion, presente sul territorio dal 1983.

Lo scorso anno 3A ha registrato un importante aumento del fatturato, con performance che hanno portato a una crescita dei ricavi del 27% rispetto al 2021. Il fatturato 3A, nel 2022, si attesta a € 94 milioni.

In termini di EBITDA si registra un miglioramento rispetto allo scorso esercizio, nonostante l’aumento dei costi produttivi: si attesta all’8% rispetto al 6% del 2021.

L’utile netto dell’azienda è di € 4,8 milioni. Risultati che fanno ben sperare anche per il 2023: l’azienda punta a raggiungere un fatturato di 105 milioni, mantenendo un EBITDA stabile (8,1%).

“I risultati finanziari registrati da 3A confermano l’andamento molto positivo osservato durante tutto il 2022, nonostante il complesso quadro geopolitico e macroeconomico che ha caratterizzato l’anno appena concluso – ha commentato Fabio Antonini, nella foto, CEO e Founder di 3A. – L’andamento delle vendite conferma la capacità di 3A di continuare a crescere, grazie alla forza e all’attrattività dei marchi distribuiti, in continua evoluzione, e al portfolio di negozi Just Play che sta rafforzando la sua presenza non solo in Italia, ma anche all’estero”.

Nel corso del 2022, 3A ha allargato il proprio portfolio aggiungendo nuovi brand come Michael Kors e Crep Protect a quelli già distribuiti. Inoltre, 3A ha incrementato il network di punti vendita “Just Play”, un nuovo concept store dedicato alle Gen Alpha e Z.

Queste operazioni si inquadrano nel più ampio piano di sviluppo dell’azienda, che prevede investimenti per rafforzare la presenza in Italia e sui mercati esteri.

Inoltre, sempre nel 2022, l’azienda ha intrapreso un percorso che ha l’obiettivo divalorizzare la sostenibilità, punto chiave della strategia di crescita. L’attività di certificazione integrata SI RATING (Sustainability Impact Rating) iniziata dall’azienda è un processo di valutazione della sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) delle attività di 3A, basato su linee guida e standard internazionali (SASB).

“La coerenza con il posizionamento 3A nei vari segmenti di mercato ci ha consentito di mantenere un’adeguata redditività e di guardare al 2023 con grande ottimismo –ha continuato Antonini -. Oggi, più che mai dopo il periodo di pandemia e a seguito dell’incertezza dei mercati a livello internazionale, i consumatori hanno voglia di un pieno ritorno alla normalità, che passa anche da momenti di shopping e di svago”.

3A è un’eccellenza italiana in crescita costante, grazie ad una strategia integrata fatta di conoscenza capillare del mercato retail, innovazione continua, visione di lungo periodo e capacità di instaurare un dialogo continuativo tra off-line e digitalizzazione.

A oggi, 3A è distributore ufficiale Nike e, in esclusiva, di Nike Swim. Distribuisce, inoltre, le linee di abbigliamento 0-7 anni di Nike e 0-16 dei brand Jordan, Hurley e Converse e, grazie alla recente partnership con Delta Galil, anche Hosiery Converse. Per PVH 3A si occupa delle linee underwear, beachwear e accessori di Tommy Hilfiger e Calvin Klein e dell’intimo Nike. Infine, è Italian distributor di Crep Protect: brand must-have dedicato allo sneaker care e, dal 2023, distribuisce anche le linee maschili di Michael Kors in Francia e Germania.

3A ha inoltre ideato e lanciato il concept di Just Play, uno spazio in continuo movimento, pensato per offrire a giovanissimi e adolescenti un’esperienza di acquisto unica, dove realtà e mondo digitale si fondono per consentire la massima flessibilità e libertà di scelta. In Italia, Just Play è già presente nelle città di Verona, Bergamo, Brescia, Milano e Portici, e con 7 corner tra Roma, Milano, Bologna, Torino e Bergamo; all’estero, invece, è stato aperto lo scorso anno il primo store Just Play in Grecia, a Larissa.