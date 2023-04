Aiutare gli agricoltori a utilizzare meglio i dati delle loro aziende, rendendone più agevole la condivisione, contribuendo così alla digitalizzazione dell’agricoltura.

Con questo obiettivo nasce la partnership tra FieldView e xFarm Technologies che consente di collegare le rispettive piattaforme, migliorando i processi decisionali degli agricoltori – grazie a un uso più efficace dei dati – e semplificando le operazioni agricole, dalla semina al raccolto. La collaborazione, che inizierà in Spagna e in Italia, si inserisce nel contesto delle nuove normative che emergeranno in relazione al Green Deal, aiutando gli agricoltori ad adottare pratiche più sostenibili, nonché una tracciabilità più semplice e automatica delle loro operazioni agronomiche. In pratica la partnership collegherà le due piattaforme, permettendo agli utenti di condividere i dati tra i propri account FieldView e xFarm in tempo reale. In questo modo gli agricoltori potranno condividere i confini dei loro campi e i dati su semina, raccolto e altre operazioni. FieldView, piattaforma di Bayer per l’agricoltura digitale, aiuta infatti gli agricoltori a gestire le loro aziende in modo più efficiente, grazie a informazioni provenienti da satelliti nonché da macchinari e attrezzature connesse. È utilizzata su oltre 80 milioni di ettari in 23 paesi del mondo. Dall’altro lato, xFarm Technologies, tech company per la digitalizzazione del settore agroalimentare, fornisce strumenti innovativi che possono supportare gli imprenditori agricoli nella gestione delle loro aziende (ad oggi supporta il lavoro di 140.000 aziende agricole appartenenti a più di 50 filiere su 1,8 milioni di ettari).

